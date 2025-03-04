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李桐豪：台積電投資美國 會弱化台灣在國際重要性

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
台積電將投資1000億美元在美國建廠，美國總統川普說，有了這項投資，如果台灣出事，美國將在晶片產業中獲得很大的影響力。圖／聯合報系資料照片
台積電將投資1000億美元在美國建廠，美國總統川普說，有了這項投資，如果台灣出事，美國將在晶片產業中獲得很大的影響力。圖／聯合報系資料照片

台積電將投資1000億美元在美國建廠，美國總統川普說，有了這項投資，如果台灣出事，美國將在晶片產業中獲得很大的影響力。前立委李桐豪在臉書貼文表示，這代表台積電的作為會弱化台灣在國際地緣政治的重要性！

李桐豪說，原來台積電「投資」美國生產高階晶片的650億美元後，未來還要再加碼1000億美元增設工廠與研發中心。這將使得未來美國在高階晶片全球市占率由預估的28%上升到40%。所以，台海若發生戰事，雖是一場災難，但對美國反而無傷，因為「美國（在高階晶片生產領域）將獲巨大影響力」！

李桐豪說，這代表台積電的作為會弱化台灣在國際地緣政治的重要性！

李桐豪說，台積電在美國的大筆投資將會嚴重影響其長期獲利性；如果台海發生戰爭，台積電在台灣的設施被美軍摧毀，其股票不會「一文不值」，但會因在美國生產晶片的高昂成本惡化獲利前景，結果台積電股價長期「向南走」（go south）也就不令人意外了。

李桐豪要問，台積電在美國連續鉅額投資，難道不是，無論誰當選美國總統，都早就安排好的「劇本」? 今天的新聞不過就是個「過場」，騙騙台灣人罷了！

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