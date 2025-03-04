「虎躍部隊」二兵營區抓狂譙長官三字經 下場出爐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
陸軍109旅虎躍部隊楊梅營區義務役李姓二兵，因故抓狂對直屬長官連譙三字經，桃園地院審結，依陸海空軍刑法的侮辱上官罪，判拘30日，得易科3萬元，可上訴。記者曾增勳／攝影
陸軍109旅虎躍部隊楊梅營區義務役李姓二兵，因故抓狂對直屬長官連譙三字經，桃園地院審結，依陸海空軍刑法的侮辱上官罪，判拘30日，得易科3萬元，可上訴。記者曾增勳／攝影

李姓役男去年2月間入伍，在2021年初復編、名為「虎躍部隊」的陸軍步兵109旅服役，同年5月某晚欲返寢休息，遭直屬長官要他先去醫務所，李抓狂當眾以三字經問候；桃園地院審結，依陸海空軍刑法的侮辱上官罪，判拘30日，得易科3萬元，可上訴。

犯罪事實指出，19歲李姓男子2023年2月22日入伍服役，在陸軍步兵第109旅位於桃園市楊梅區太平里營區的步一營步一連擔任二兵，同年5月27日晚間8點，李因身體不適想休息，於是向羅姓中士表達返寢訴求，羅則以「應先經由醫務所人員檢視身體不適狀況」來回應。

詎料，李男聞訊心生不滿，突然情緒失控，在營區內特定多數人得共見共聞的處所爆粗口，以「X你娘」、「X你媽」、「X北」、「X掰」等穢語對著羅中士辱罵，足以貶損羅的名譽，案經憲兵指揮部桃園憲兵隊報告偵辦，李男案發後於同年6月18日停役退伍。

法官審酌，被告李男案發時為現役軍人，本應重法守紀，僅因不滿中士要求他依照規定先行至醫務室接受檢查，即當眾以穢語辱罵其上官，無視軍隊紀律，損及中士的領導專業威信，有礙軍隊倫常，行為實有不當，考量被告犯後坦承犯行，迄未和解或賠償的犯後態度，兼衡教育程度、職業等情狀，暨其犯罪手段、有前案素行等情狀，量處主文之刑。

X 憲兵 桃園地院

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