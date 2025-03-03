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男護理師留院服役？ 陳菁徽盼政府更要協助中長期規畫

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。圖／陳菁徽辦公室提供
國民黨立委陳菁徽。圖／陳菁徽辦公室提供

護理師留院服替代役引發討論，國民黨立委陳菁徽今再表示，其實各界已經討論非常久，若制度能上路，相信能吸引醫護人員留在醫療崗位，男性護理師也不必擔心因服役而斷了年資，政府也應思考服役完後中長期的職涯規畫，才對整體護理人才政策較有助益。

護理師荒造成關床危機、急診壅塞。護理師護士公會全聯會呼籲政府修改替代役政策，讓男性護理師可在醫院服替代役，銜接專業技術，退伍後即可執業，年資不間斷，如能上路，每年應可補充千名護理師。

陳菁徽指出，近期出席全國護理健走活動時，也跟護理全聯會、台北護理公會交換過意見，其實推動男護理師到醫院替代役，各界討論已經非常久了，再加上這兩年護理荒持續惡化，推動「男護理師可以選擇當護理替代役」來嫁接未來進入職場的訓練過程，其實是非常適合的。

陳菁徽認為，雖然男性護理師人數不多，但相信對醫療救治有熱忱的醫護人員，其實都更願意留在醫療崗位，政府如開放醫院替代役，男性護理師就不用擔心收到兵單後，必須離開原來職務而斷了年資，應可吸引更多生力軍。

陳菁徽坦言，醫護職涯是需要長期的訓練培訓，由醫師、學長姊手把手帶領教學具體個案實例，才能夠提供病患更好的救治成效。不過，現在公立醫院真的很缺護理師，若開放男護理師服替代役，就可以補充基層護理人力，除了國軍醫院，應可擴大至所有公私立大型醫院，仿照研發替代役模式，因為「能留一個是一個」。

陳菁徽也提醒，未來如果開放護理替代役，也要一起思考役男服完護理替代役後，中長期的職涯規畫也可以長期投入醫療護理產業，才會對國家整體護理人才政策較有助益，總之要有誘因，才能夠治標解決醫護荒問題。

護理師 陳菁徽

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