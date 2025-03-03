藍委呼籲軍人加薪 國防部：依法應先徵詢政院
國民黨立委提案，要求增加軍人待遇，志願役加給增兩萬元，義務役薪水不低於基本工資，軍人保險改為全數公費支出。對此，國防部發言人孫立方回應，提升官兵待遇福利向為政府努力推動事項，國防部已研擬調增「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」等方案，目前由行政院審議中。
孫立方說，立委逕行提出法案，增加官兵待遇，減免保險負擔，對從軍官兵雖屬正向支持，惟仍應兼顧國家整體施政負擔及可行性，依法應先徵詢行政院之意見，避免政府預算膨脹或排擠其他預算執行，方屬可行。
他也表示，依現行預算法第91條規定，立法委員所提法律案若大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源；必要時並應同時提案修正其他法律。
至於立委提出，恢復退伍上校的子女教育補助費。國防部官員表示，此應屬退輔會職掌，不在國防部向政院提報的方案中。
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