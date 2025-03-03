男護理師留院服役？ 王定宇建議輔導軍人轉業補充缺口

護理師護士公會全聯會和國民黨立委陳菁徽呼籲，政府修改規定，讓男性護理師可在醫院服替代役，以解決護理師荒導致的關床危機和急診壅塞；民進黨立委王定宇表示，拿新兵補民間護理缺口，可能緩不濟急，也有法律適用問題，不如輔導退伍軍人轉業時投入護理專業，能轉到醫療院所，這才可長可久。

護理師公會全聯會前年推動男護理師醫院服役，讓男護理師以「留職留薪」方式在醫院服替代役；王定宇去年10月提出臨時動議呼籲國防部研議，國防部已同意辦理，初步決議三軍總醫院等14間國軍醫院每年約可提供221名護理師役男名額，各部隊醫務兵缺員需求則作為分發之用。

陳菁徽指出，政府應檢討替代役制度，開放男護理師服替代役，以補充基層護理人力，除了國軍醫院，應可擴大至所有大型醫院。

王定宇表示，這是好意，但要回到軍人服役的本質，軍人首先要滿足部隊需求，行有餘力再來討論民間缺人的問題；此外，一年期的義務役役期，扣掉在新訓中心的兩個月，剩下時間才是專長訓練，即便此時把人派往醫療院所，能服務的時間並不長，能否真正解決民間的護理師荒，還要觀察討論。

王定宇說，不如從退伍軍人下手，退輔會和國軍在職業軍人在退伍前，都會提供專長銜接訓練，可以考慮納入護理師和護佐的培訓時數，讓軍人退伍前經過專業培訓且考取一定資格後，能在離開部隊後去補充民間醫療院所的不足，才是可長可久。