影／賴政府大幅提高國防支出 藍委盼優先照顧國軍弟兄

賴清德總統日前宣布提高國防預算達GDP3％，國民黨立院黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、立委徐巧芯今天舉行記者會呼籲，希望賴總統提高國防預算採購武器裝備時，能優先照顧國軍弟兄的權益與薪資，並提出軍人待遇改革四法案，優先針對軍人待遇條例、軍人保險條例、國軍退除役官兵輔導條例來修法。

王鴻薇表示，國防支出大幅提高後可達8千多億，希望賴政府能優先義務役與志願役的薪資，讓年輕人能願意投入國軍行列，同時增加軍人的加給，包括離島等地域的加給、戰鬥部隊加給、超時加給等，以及提高軍人的福利津貼，對軍保保費全額補助及支領條件全面放寬，還有增加上校以上子女的教育補助費，這些項目加總合計只需要約445億元，但是卻能提高國軍士氣與整體環境，吸引更多人加入國軍來保家衛國。 國民黨立院黨團書記長王鴻薇（中）、首席副書記長羅智強（右）、立委徐巧芯（左）今天舉行記者會呼籲賴政府，希望提高國防預算採購武器裝備時，能支持優先照顧國軍弟兄的權益與薪資待遇。記者潘俊宏／攝影