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中共20機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

中央社／ 台北3日電

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機10架次，其中9架次逾越台灣海峽中線進入西南及東南空域，並偵獲共艦6艘、公務船4艘，總計中共20機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時10分至昨天晚間6時20分，在台灣海峽空域偵獲中共7架次主、輔戰機、無人機及直升機，其中6架次逾越海峽中線進入西南空域。

國軍於昨天下午3時30分至昨天下午5時於台灣西南空域偵獲中共1架直升機，亦於昨天上午9時55分至昨天下午4時35分於台灣東南空域偵獲2架直升機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 國防部 直升機

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12共機14共艦1公務船擾台 國軍監控戒備

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