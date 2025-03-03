中共20機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

二次大戰「諾曼第大空降」主角溫特斯少校回憶錄中文版近日出版，替不少影迷或戰史迷補足了軍事法律、戰場事蹟灰色地帶故事中的空白。雖然早在2001年，HBO就曾推出迷你影集《諾曼第大空降》（Band of Brothers），但軍官槍殺戰俘，以及當場爆頭抗命士官的故事是真是假？溫特斯少校回憶錄中文版有了明確答案。此外，官場貴人相助，未必是戰場的幸運，有人剛接任營長，立刻在前線中彈陣亡。

2025-03-03 07:30