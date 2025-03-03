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共軍戰備警巡頻次新高 加速由訓轉戰

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
共軍二月「聯合戰備警巡」頻次創新高。國軍高層官員表示，對方練兵目標是企圖在我方或外國察覺異樣前「以訓轉戰」。圖為去年環台戰備警巡和「聯合利劍」演習時，共軍殲十五艦載機準備從山東艦起飛。（新華社資料照片）
共軍二月「聯合戰備警巡」頻次創新高。國軍高層官員表示，對方練兵目標是企圖在我方或外國察覺異樣前「以訓轉戰」。圖為去年環台戰備警巡和「聯合利劍」演習時，共軍殲十五艦載機準備從山東艦起飛。（新華社資料照片）

二月只有廿八天，共軍在二、五、十六、十九、廿六日等五天都發動「聯合戰備警巡」，頻次創新高。國軍高層官員表示，共軍聯合戰備警巡的時機，有些深具針對性，例如美加軍艦通過台灣海峽，隨即臨時發動。共軍近來動態也可看出，對方練兵目標是盡量壓縮動員所需時間，並降低明顯度，目標是在我方或外國察覺異樣前，就能「以訓轉戰」。

官員強調，國軍必須加強徵候預警，這也是今年漢光四十一號演習重點。官員進一步指出，共軍在台灣周邊的活動模式，愈來愈傾向於實用性科目，至於戰機繞台長航之類，深具宣傳噱頭而戰術價值低，已經明顯減少。其空軍從各地轉場進駐東南各省可威脅台灣的前進基地，已經司空見慣；各式飛彈、長程火箭等之類的「遠火」，以及陸軍航空兵直升機部隊，也維持常態性進駐第一線位置。目的就是盡量加速「由訓轉戰」的能力，讓我方猝不及防。

因此，日前因美軍印太司令部計畫次長出席，而成為新聞焦點的「漢光演習高階幹部兵推」，就是提前召集各單位主官，強調當前敵情與此次漢光演練重點。國防部長顧立雄特別強調，必須強化對公開情報的蒐集與判斷，以及平戰轉換與後備動員的速度，與現有常備兵力的即時應對。

至於國軍人力缺口飽遭外界質疑，官員承認，去年上半年編現比數字滑落程度非常可怕，目前跌勢算是穩住，有時還略有提升，人員留營率也稍優於前年。如今雖有義務役士兵挹注「分子」，但因新興兵力持續擴編，「分母」同樣加大。

曾任國防部視察的資深媒體人盧德允認為，兩岸關係高度緊張，反而使「由訓轉戰」可能性降低。中共一旦動武犯台，事前絕對需要調動大量部隊、物資，不可能逃過聯合情監偵體系的掌握；相較之下，國軍缺員依舊，武器裝備在應對共軍過程中磨耗，長此以往，看不到有效解決之道，才真正讓人憂慮。

共軍 國軍 漢光演習

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