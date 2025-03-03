冷眼集／發布資訊貧乏 國軍有效監控？

每天上午，國防部都會發布過去廿四小時的共軍機艦動態，隨著日久成習，大眾關注明顯下降，除非偶爾出現極高數字，否則連媒體轉載都興趣缺缺。賴政府上任後，對兩岸交流採取更嚴格封禁政策，國防部近來也趕上各部會向對岸開罵的流行，不定期譴責共軍作為；新聞稿有時還使用「中國」，顯示逐步向綠營用語看齊。

國防是國家死生大事，軍方最須堅守料敵從寬立場。在兩岸互動領域，軍事絕對是最後順位。除非其他方面都已充分交流，累積足夠互信與善意，否則軍方不能放鬆任何一點戒備。軍方更確實必須持續提醒民眾，敵情威脅的不可輕忽。如何喚起居安思危意識，又不至淪入國內政爭的口水，國防部目前的表現，還大有可改進之處。

日前國防部指控，共軍在海空域交通繁忙的高屏外海，無預警宣告射擊操演。倘若當真如此，其行徑絕對應嚴厲譴責，且對方既然以國際無線電頻道宣告，我方絕對不可能沒有錄音。但面對媒體追問事件相關始末，國防部只肯拿出我方喊話反批的影片，至於真正可讓對方一槍畢命的證據卻千呼萬喚「不」出來。

國防部雖然每日發布共軍動態，卻在「保密」名義下，只有極粗略的示意圖與數據。早期還有共機共艦影像，如今幾乎完全消失。相較之下，日本防衛省公告共軍動態，不僅航路、時間等相關資訊遠較詳盡，更幾乎都有相當清晰影像。我方發布內容的資訊貧乏，實在很難引起關注，更可能激起反面效應，讓人懷疑國軍根本無法有效監控共軍，以至拿不出證據。