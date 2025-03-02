11共機擾台5架次逾越中線 國軍嚴密監控應處

在軍中期別文化下，上將職缺很不容易等到。但民國55年次（1966年出生）的呂坤修，為何有機會成為如今最年輕上將？ 重要原因之一，是蔡政府為了讓更多人留在現役，上校由28年退伍改為30年。另也取消軍官屆齡退伍前半年就待退不占缺升官的規定，讓大家退伍前有機會敗部復活。 資深記者程嘉文從將領名單，看出軍校各屆摘星人數，以及時高時低的波段行情。

2025-03-02 07:30