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11共機擾台5架次逾越中線 國軍嚴密監控應處

中央社／ 台北2日電

國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機11架次，其中5架次逾越台灣海峽中線進入中部、西南及東南空域，並偵獲共艦6艘，總計中共17機艦，持續在台海周邊活動。

國防部指出，1日上午6時至2日上午6時止，偵獲共機11架次，其中5架次逾越海峽中線進入中部、西南及東南空域，及共艦6艘、公務船3艘，持續在台海周邊活動。

根據國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，1日上午9時20分至下午5時30分，在台灣海峽區域偵獲中共10架次主戰機、無人機以及直升機，其中4架次逾越中線，下午1時55分至下午5時，在東南空域偵獲中共1架次直升機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 台海 國防部

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