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「川澤會」不歡而散 學者：提醒台灣須未雨綢繆

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基（左）訪美，卻與美國總統川普（右）在白宮公開會面上爆發口角。（路透）
烏克蘭總統澤倫斯基（左）訪美，卻與美國總統川普（右）在白宮公開會面上爆發口角。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普在眾目睽睽下公開爭執，開南大學教授陳文甲分析，川普的「現實主義」的立場凸顯美國對盟友的承諾並非絕對，提醒台灣應該「自助而後人助」，必須未雨綢繆，加快國防自主，同時也應謀求與日本、歐洲的戰略合作。

開南大學國家暨區域發展研究中心主任陳文甲指出，川普在白宮的表現再次證明「美國優先與利益」一貫主張，因為在他2025年1月就任後即迅速表明強力停止俄烏戰爭的政策，強調美國不應無限支持烏克蘭，並認為一旦美國撤回軍援，烏克蘭將不得不與俄羅斯談判，甚至在「兩週內」戰爭就會結束。顯示出川普將強力迫使基輔接受談判條件，而非持續抗戰，與拜登政府的長期軍援政策形成鮮明對比；此外，他的發言也帶有強烈的「交易」色彩，試圖向美國選民表現自己能「節省開支」，而不顧及烏克蘭在戰場上的實際困境。

對於澤倫斯基暴走式的反應，陳文甲解讀，澤倫斯基在三年戰爭後，面對川普總統與范斯副總統的白宮會面的當場不支持，已難以保持耐性。澤倫斯基認為，烏克蘭不能在沒有安全保障的情況下與俄羅斯談判，否則只會變成另一個「明斯克協議」的失敗。所以選擇提前離開白宮，表現出烏克蘭的憤怒與不滿，也凸顯其無力改變美國對烏政策的強烈挫折感。

陳文甲認為，這場爭吵將讓得澤倫斯基的外交選擇變得更加困難，也將面臨更大的壓力。而可能的走向：一是被迫強化歐洲聯繫，來依賴歐盟與北約的援助，但這難以完全彌補美國撤資的影響；二是擴展與波蘭、英國、法國等軍事強國深化合作，避免過度依賴單一國家；三是自力更生，來強化國內軍工產業，減少對外援的依賴，以便長期應對戰爭。

陳文甲提醒，這項變局提醒台灣「自助而後人助」，由川普的「現實主義」的立場顯示，美國對盟友的承諾並非絕對，台灣應未雨綢繆，首須加快國防自主，強化軍備，以應對可能面臨的美援不確定性，確保戰略安全；並且加強與日本、歐洲的戰略合作，確保即使美國政策轉向，仍有其他國際支持。

川普 烏克蘭 美國

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