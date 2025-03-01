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他買節能電器做錯「1件事」退稅金被沒收 國稅局給解釋

國軍113年油料後勤費不足 動支總預算預備金28.7億元

中央社／ 台北1日電
國防部。本報資料照片
國防部。本報資料照片

因油價呈現漲多跌少趨勢及戰訓任務頻次增加等因素，國防部於民國113年所編列的油料採購、水電經費預算不敷使用，動支中央政府總預算第一、第二預備金達新台幣28億7000萬元，相關查照案已排入4日立法院會報告事項。

依據立法院議案關係文書，行政院函立法院為國防部所屬辦理油料採購經費不敷，動支113年度中央政府總預算第二預備金16億6000萬元支應，請查照案。

國防部亦函立法院，為所屬113年度預算「後勤及通資業務」科目所需業務費申請動支第一預備金計3億3000萬元請查照案，原因為「戰訓任務頻次增加」等因素，各單位水電經費不足，113年度預算無法滿足，因此亟需預算挹注。

此外，國防部亦函立法院，為所屬113年度預算「後勤及通資業務」科目所需獎補助費申請動支第一預備金6600萬元請查照案，原因為陸軍「輕型戰術輪車民事訴訟」經最高法院判決應給付延遲利息，113年度預算無法滿足，因此亟需預算挹注，以利全案推展順利。

國防部另函立法院，為所屬113年度預算「後勤及通資業務」科目所需業務費申請動支第一預備金8億1400萬元請查照案，原因為因應「油價呈漲多跌少趨勢」等因素，陸軍司令部辦理油料採購預算不足，113年度預算無法滿足，因此亟需預算挹注，以利全案推展順利。

上述4案查照案皆曾於今年1月排入立法院會報告事項，但皆被退回立法院程序委員會，近期才又被排入立法院會報告事項。

國防部 水電 立法院

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