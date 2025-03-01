海鯤艦準潛航試驗？ 前海軍上校：潛艦專業術語沒這項

台船昨（28）日發布國造海鯤潛艦影像，宣稱刻正執行「傾側試驗」及「準潛航試驗」等工項。但前海軍上校、資深潛艦軍官王志鵬表示，海軍潛艦專業術語並無「準潛航試驗」一詞，這根本是一種自行發明的誇張新名詞。

王志鵬表示，日前媒體披露電壓不穩燒掉海鯤艦次系統零附件，不論國防部、海軍司令部與台船公司都聲明絕無此事，但對其它的疑問如光電潛望鏡系統、電瓶系統的安裝和測試情況，以及台船與韓國SI公司解約後可能賠錢提前解約問題，都未說明提及。

王志鵬說，2月27日外界卻出現海鯤號潛艦乾塢開始注水浮於塢內水面的照片，且於2月28日執行出塢再移泊至台船91號碼頭繼續實施泊港測試。但刻意安排在228這一連續放假天執行出塢，若沒有政治性的考量，也很令人難以相信。

王志鵬進一步指出，海鯤號潛艦於2024年12月20日入塢至2025年2月28日出塢，足足於塢內坐墩達二個月之久，如果不是泊港時發生問題，可謂自欺欺人，若非在測試過程中出現無法在泊港情況下解決的問題，必然無須再次進入台船乾塢。

他說，海鯤艦進塢二個月主要的目的可能有三：「解決測試所發生的缺點」、「等待裝備或零附件」與「進行安裝、測試或調校，如關鍵裝備光電潛望鏡與電瓶」。而依據2月28日台船公司所公布新聞稿說明：「海鯤號潛艦已於建造乾塢內完成「傾側試驗」及「準潛航試驗」等工項，接續於28日浮移至測試碼頭，進行後續「主機調校」與「繫泊試俥」等測試。

王志鵬質疑，台船這項說明的前半部啟人疑竇，因為「傾側試驗」在上次艦體出塢之時就已經做過了；至於「準潛航試驗」，海軍潛艦專業術語並無此一詞，是在塢內注滿水的情況下潛嗎？這簡直是太過誇張，是自行發明的新名詞，以表達達到新進度嗎？

王志鵬說，依據台船所公開的照片，海鯤號潛艦尾部若真的出現尾流，是一件，表示海鯤號潛艦已經具備自身的動力；然而由於並未於水面啟動主機，因此可見後續所謂進行「主機調校」應為真實；至於「繫泊試俥」的部分，表示再次入塢前泊港測試的5個月並未能夠進行，此亦可證明當時海鯤號潛艦可能暫無自身艦電的情況。