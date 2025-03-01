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中共28機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

中央社／ 台北1日電

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機17架次，其中15架次逾越台灣海峽中線進入北部、中部、西南及東南空域，並偵獲共艦8艘、公務船3艘，總計中共28機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時20分至昨天下午5時，在台灣海峽空域偵獲中共5架次主戰機及無人機，其中3架次逾越海峽中線；另於昨天上午10時30分至昨天晚間7時25分，在台灣西南空域偵獲中共10架次主戰機。

國軍於昨天下午2時10分至昨天下午5時5分於台灣東南空域偵獲中共1架直升機，亦於昨天下午4時至昨天下午5時45分於台灣北部空域偵獲1架直升機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 國軍 國防部

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