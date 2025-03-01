國防部通資電軍指揮官簡華慶 今接任國安局副局長

據了解，國安局人事異動，國安局副局長張元斌中將於3月1日屆齡退伍，遺缺將由原國防部資通電軍指揮部指揮官簡華慶中將接任，人事於今（1）日生效。

據悉，為因應科技情報及網路安全任務需要，國安局蔡明彥核定簡華慶出任副局長。

簡華慶曾任國防部陸軍通訓中心指揮官、通次室資安處處長、資通電軍副指揮官及指揮官等重要職務，擁有國防大學理工學院應用物理博士學位，具備資訊科技研發、資安風險管理及科情政策規劃等專業背景與能力，符合國安局當前任務重點與需要。

簡華慶在應處境外勢力網駭侵擾方面，具有豐富實務經驗，並熟稔國安情報團隊運作機制。蔡明彥將借重其長才，協助推動該局科技情報及網安業務，並統合國安情報團隊科技資源，提升戰略預警情報蒐研能量，確維我國家安全與利益。

另現任國安局副局長張元斌中將於3月1日屆齡退伍，其任內戮力推動科情業務，並完成多項重要專案工作，深獲肯定。