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國防部通資電軍指揮官簡華慶 今接任國安局副局長

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國軍專責對抗中共網軍與電子作戰的國防部通資電軍指揮官簡華慶中將（右），接任國安局副局長。圖/軍聞社
國軍專責對抗中共網軍與電子作戰的國防部通資電軍指揮官簡華慶中將（右），接任國安局副局長。圖/軍聞社

據了解，國安局人事異動，國安局副局長張元斌中將於3月1日屆齡退伍，遺缺將由原國防部資通電軍指揮部指揮官簡華慶中將接任，人事於今（1）日生效。

據悉，為因應科技情報及網路安全任務需要，國安局蔡明彥核定簡華慶出任副局長。

簡華慶曾任國防部陸軍通訓中心指揮官、通次室資安處處長、資通電軍副指揮官及指揮官等重要職務，擁有國防大學理工學院應用物理博士學位，具備資訊科技研發、資安風險管理及科情政策規劃等專業背景與能力，符合國安局當前任務重點與需要。

簡華慶在應處境外勢力網駭侵擾方面，具有豐富實務經驗，並熟稔國安情報團隊運作機制。蔡明彥將借重其長才，協助推動該局科技情報及網安業務，並統合國安情報團隊科技資源，提升戰略預警情報蒐研能量，確維我國家安全與利益。

另現任國安局副局長張元斌中將於3月1日屆齡退伍，其任內戮力推動科情業務，並完成多項重要專案工作，深獲肯定。

國安局 國防部

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