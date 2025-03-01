聽新聞
0:00 / 0:00

海鯤艦 完成傾測、準潛航試驗

聯合報／ 記者李人岳洪哲政／台北報導
潛艦國造原型艦「海鯤軍艦」28日浮航移動高雄港91號碼頭，台船證實海鯤艦已完成「傾側試驗及準潛航試驗」等工項，後續將進行主機調校與繫泊試俥等測試。圖／台船公司提供
潛艦國造原型艦「海鯤軍艦」28日浮航移動高雄港91號碼頭，台船證實海鯤艦已完成「傾側試驗及準潛航試驗」等工項，後續將進行主機調校與繫泊試俥等測試。圖／台船公司提供

國造潛艦原型艦「海鯤艦」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，昨從台船大塢出塢移往台船第九一號碼頭進行後續測試工程。台船公司表示，海鯤艦已完成「傾測試驗」及「準潛航試驗」，將繼續進行主機調校與試車；將依計畫如期如質四月起海試，並依約十一月交艦。

海鯤潛艦先前傳出泊港測試（ＨＡＴ）進度不如預期順利，恐影響四月海測計畫，媒體報導質疑岸上供應電力電壓不穩，導致燒掉多項次系統的零組件，致備份零組件不足，進度延遲。此外，光電潛望鏡（光電桅杆）系統也有液壓不穩定等問題，導致需不斷調校。

不過海軍及台船均否認，台船強調艦上電瓶系統於去年安裝後，已陸續完成ＡＣ一一○Ｖ、四四○Ｖ與ＤＣ二四Ｖ等電力系統測試，各系統所需電力正逐步由岸電轉換為艦電供電中；將依計畫如期如質四月起海試，並依約十一月交艦。

台船昨發布海鯤艦主機調校與繫泊試車測試畫面，國防院戰略安全與資源研究所長蘇紫雲表示，看到艦尾有尾浪產生，可能是自主動力的測試。

前海軍上校、資深潛艦軍官王志鵬表示，有尾浪代表電池已裝設完畢。但他質疑，現在才被目擊光電桅桿及自主動力測試，此舉顯示海鯤艦當年在所謂沒下水的下水儀式首度出塢時，是處於光電桅桿和電池裝備都未到位的狀況下，坐實當年根本是政治操作。

出塢 海鯤 潛艦

延伸閱讀

海鯤艦浮航移碼頭 台船證實已完成準潛航試驗

影／海鯤潛艦移出台船大塢 為四月海測做準備

監院彈劾能源署長等人 賴士葆籲檢調動起來查光電弊案

【重磅快評】超思案降調連升2級 光電案彈劾也能時來運轉？

相關新聞

海鯤艦 完成傾測、準潛航試驗

國造潛艦原型艦「海鯤艦」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，昨從台船大塢出塢移往台船第九一號碼頭進行後續測試工程。台船公司...

海鯤潛艦電池到位 學者研判正測試自主動力

台船今天發布「海鯤軍艦」主機調校與繫泊試俥等測試畫面，國防院戰略安全與資源研究所長蘇紫雲今天表示，今天海海鯤艦的移動，可...

海鯤艦浮航移碼頭 台船證實已完成準潛航試驗

國造潛艦原型艦「海鯤艦」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程。台船...

影／海鯤潛艦移出台船大塢 為四月海測做準備

首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程，為四月...

陸嗆「早晚收了你們」 國防部反批：誰才是麻煩製造者

大陸國防部發言人吳謙以「早晚收了你們」等言詞，評論我國漢光演習，國防部今天反批北京不斷升高在印太、乃至全球的軍事威脅，已...

破除4月海測不成傳言！海鯤號今早移至91號碼頭先行測試

日前首艘原型潛艦「海鯤號」被質疑4月海測可能跳票，但今天上午9點半海鯤號移出乾塢移往91號碼頭，據傳將進行2小時的某種測...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。