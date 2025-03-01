海鯤艦 完成傾測、準潛航試驗

國造潛艦原型艦「海鯤艦」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，昨從台船大塢出塢移往台船第九一號碼頭進行後續測試工程。台船公司表示，海鯤艦已完成「傾測試驗」及「準潛航試驗」，將繼續進行主機調校與試車；將依計畫如期如質四月起海試，並依約十一月交艦。

海鯤潛艦先前傳出泊港測試（ＨＡＴ）進度不如預期順利，恐影響四月海測計畫，媒體報導質疑岸上供應電力電壓不穩，導致燒掉多項次系統的零組件，致備份零組件不足，進度延遲。此外，光電潛望鏡（光電桅杆）系統也有液壓不穩定等問題，導致需不斷調校。

不過海軍及台船均否認，台船強調艦上電瓶系統於去年安裝後，已陸續完成ＡＣ一一○Ｖ、四四○Ｖ與ＤＣ二四Ｖ等電力系統測試，各系統所需電力正逐步由岸電轉換為艦電供電中；將依計畫如期如質四月起海試，並依約十一月交艦。

台船昨發布海鯤艦主機調校與繫泊試車測試畫面，國防院戰略安全與資源研究所長蘇紫雲表示，看到艦尾有尾浪產生，可能是自主動力的測試。

前海軍上校、資深潛艦軍官王志鵬表示，有尾浪代表電池已裝設完畢。但他質疑，現在才被目擊光電桅桿及自主動力測試，此舉顯示海鯤艦當年在所謂沒下水的下水儀式首度出塢時，是處於光電桅桿和電池裝備都未到位的狀況下，坐實當年根本是政治操作。