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海鯤潛艦電池到位 學者研判正測試自主動力

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
台船今天發布「海鯤軍艦」主機調校與繫泊試俥等測試畫面。移動的潛艦有尾浪產生。圖/台船提供
台船今天發布「海鯤軍艦」主機調校與繫泊試俥等測試畫面。移動的潛艦有尾浪產生。圖/台船提供

台船今天發布「海鯤軍艦」主機調校與繫泊試俥等測試畫面，國防院戰略安全與資源研究所長蘇紫雲今天表示，今天海海鯤艦的移動，可以看到艦尾有尾浪產生，可能是自主動力的測試。

台船今天發布照片表示，「海鯤軍艦」已於建造乾塢內完成「傾側試驗及準潛航試驗」等工項，接續於今(28)日浮移至測試碼頭，進行後續主機調校與繫泊試俥等測試。

日前傳海鯤潛艦因岸上供應電力電壓不穩定，導致燒掉多項次系統的零組件，且燒掉的數量超過預期，因備份零組件不足，恐造成進度延遲。蘇紫雲今天表示，岸電是走軍規 1399 （MIL-STD 1399）規範，更為嚴格，所以燒損可能性不高。

蘇紫雲觀察台船今天發布影像後表示，海鯤軍艦今日的移動，可以看到艦尾有尾浪產生，可能是自主動力的測試，電動主機驅動俥葉轉動造成的尾浪。

前海軍上校、資深潛艦軍官王志鵬則表示，有尾浪代表電池已裝設完畢。但他質疑。現在才被目擊光電桅桿及自主動力測試，此舉顯示海鯤艦當年在所謂沒下水的下水儀式首度出塢時，是處於光電桅桿和電池裝備都未到位的狀況下，坐實當年根本是政治操作。

海鯤軍艦於今(28)日浮移至測試碼頭，進行後續主機調校與繫泊試俥等測試。記者劉學聖/攝影
海鯤軍艦於今(28)日浮移至測試碼頭，進行後續主機調校與繫泊試俥等測試。記者劉學聖/攝影
海鯤艦所在乾塢今日注水。記者劉學聖/攝影
海鯤艦所在乾塢今日注水。記者劉學聖/攝影

主機 海鯤 蘇紫雲

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