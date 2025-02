駐雪梨處長投書：中共對澳洲軍事霸凌 民主國家應團結

中國解放軍突在澳洲外海實彈軍演,駐雪梨辦事處處長吳正偉今投書澳媒指出,中國試圖以灰色地帶戰術在澳洲前院建立「新常態」,包括台灣在內的民主國家應團結一致,共同對抗威權擴張。

吳正偉今以「為何中國軍艦駛向我們?問問台灣就知道」(Why is China sending ships our way? Just askTaiwan)為題,投書雪梨「每日電訊報」(DailyTelegraph),分享台海局勢經驗,呼籲印太民主國家應在澳洲面臨中國軍事恐嚇時團結一致。

吳正偉指出,長期以來,澳洲意見領袖們對於「中國威脅」本質仍有不同的討論。台灣長期遭受中國的軍事騷擾與經濟脅迫,而中國正以灰色地帶戰術,企圖在澳洲前院建立「新常態」,這與中國在台海的行徑如出一轍。

吳正偉指出,中國軍機侵擾台灣防空識別區(ADIZ)頻率大幅上升,從2021年的960架次增加到2024年的3074架次。中國的目的,是抗議國際社會與台灣的接觸,並試圖在台灣選舉前夕營造恐懼氛圍。

對照澳洲面對中國軍艦事件,吳正偉指出,中國在澳洲聯邦大選前夕,刻意派遣軍艦「刷存在感」,並意圖在美國總統川普(Donald Trump)調整其外交政策之際,測試印太地區民主盟友的決心。

吳正偉指出,澳洲這個四面環海的國家,曾在二戰期間面臨威權勢力現身本國水域的威脅。歷史經驗已驗證了一些國際政治法則,即「志同道合的國家必須團結一致」。民主國家應共同對抗侵略與威權擴張,「所有民主國家都會與你們並肩作戰,包括台灣。」

對中政策跨國議會聯盟成員、新南威爾斯州(NewSouth Wales)上議院議員拉斯(Chris Rath)也特別在社群媒體X發文指出,無論中共的侵略是發生在澳洲沿海還是威脅台灣,我們都應堅定捍衛民主自由。