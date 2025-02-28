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海鯤艦浮航移碼頭 台船證實已完成準潛航試驗
國造潛艦原型艦「海鯤艦」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程。台船公司表示，海鯤艦已完成「傾測試驗」及「準潛航試驗」，將繼續進行主機調校與試車，台船有信心在無安全疑慮下進行海上測試。
海鯤潛艦先前傳出泊港測試（HAT）進度不如預期順利，恐影響4月海測，海軍及台船均否認，台船強調將依計畫如期如質於4月起海試，並依約於11月交艦。
昨天上午海鯤艦所在的台船大塢完成注水，海鯤號上浮後帆罩再度現身，現場除了工程人員不斷忙碌移除裝備及纜線，還可見外國面孔的原廠技師在場協同測試。今天上午海鯤艦在船塢中持續進行測試，現場記者觀察到海鯤艦的吃水較昨天深，應是在進行潛航相關測試。
台船公司證實，「海鯤軍艦」已於建造乾塢內完成「傾側試驗及準潛航試驗」等工項，接續於今日浮移至測試碼頭，進行後續主機調校與繫泊試俥等測試。
台船強調，未來「海鯤軍艦」將持續完成各項測試工作，確認無安全疑慮下，穩健地進入海上測試（SAT） 階段。台船有信心達到合約規範要求標準，達成交艦目標，誠請國人支持潛艦國造計畫，強化國防自主能量。
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