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影／海鯤潛艦移出台船大塢 為四月海測做準備

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程。記者劉學聖／攝影

首艘國造潛艦海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程，為四月份的出海測試做準備，現場也吸引不少軍事迷前往拍攝，也驚動警方前來關心，軍方也在海面進行戒備防止意外發生。海鯤潛艦昨天在大塢完成注水後似乎有進行下潛測試，從昨天的照片角度觀看艦身沒入水中的部位比今天多，台船公司表示「海鯤軍艦」仍依計畫執行泊港測試中，各項裝備均由原廠技師到廠協同測試，隨時由原廠提供必要支援，整體進度在管控範圍內，可依規劃4月份執行海試，如期完成交艦任務。

媒體報導海鯤號泊港測試（HAT）進度不如預期順利，恐影響4月海測。台船公司表示，「海鯤軍艦」持續進行泊港測試中，包含正進行艦上各系統的調校與測試工作。今年2月23日，網媒報導海鯤號因泊港測試過程，電壓不穩定燒掉太多零組件，質疑預計的4月海測可能跳票。台船強調，將依計畫如期如質於4月起海試，並依約於11月交艦。

首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程，肉眼可見帆罩已經整平。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程，肉眼可見帆罩已經整平。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程，剛好與正在整修的拉法葉艦同框。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程，剛好與正在整修的拉法葉艦同框。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程。記者劉學聖／攝影
海鯤潛艦昨天在台船大塢內似乎有進行下潛測試，船身明顯吃水較深。記者劉學聖／攝影
海鯤潛艦昨天在台船大塢內似乎有進行下潛測試，船身明顯吃水較深。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程，吸引許多軍事迷前往拍攝。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程，吸引許多軍事迷前往拍攝。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程，吸引許多軍事迷前往拍攝。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程，吸引許多軍事迷前往拍攝。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程，現場可見X型尾舵露出水面。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程，現場可見X型尾舵露出水面。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程，剛好與正在整修的拉法葉艦同框。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程，剛好與正在整修的拉法葉艦同框。記者劉學聖／攝影
正在台船升級整修的承德艦準備安裝英國BAE防衛系統所開發的997型3D雷達裝備。記者劉學聖／攝影
正在台船升級整修的承德艦準備安裝英國BAE防衛系統所開發的997型3D雷達裝備。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程，肉眼可見帆罩已經整平。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程，肉眼可見帆罩已經整平。記者劉學聖／攝影

海鯤號 潛艦 軍艦

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