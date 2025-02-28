陸嗆「早晚收了你們」 國防部反批：誰才是麻煩製造者

大陸國防部發言人吳謙以「早晚收了你們」等言詞，評論我國漢光演習，國防部今天反批北京不斷升高在印太、乃至全球的軍事威脅，已成為國際社會最大的「麻煩製造者」。國防部強調，今年適逢二次世界大戰八十週年，歷史證明，任何形式的侵略和擴張，都將以失敗告終。

大陸國防部發言人吳謙在例行記者會上面對媒體提問我國防部今年「漢光41號」演習實兵演練時間將大幅增加，還將擴大後備動員時，撂下狠話：「正告民進黨當局，早晚要來收了你們。」

我國防部指出，共軍近年的行動，正重蹈侵略者的覆轍，執迷不悟地將中國推向敗亡的方向。共軍公然挑戰國際秩序、破壞區域穩定現狀，相關舉動除凸顯「霸權」心態，亦難掩「實質威嚇」的真正企圖。

國防部強調，作為區域間負責任的一員，國軍戮力建軍備戰，是為了維護國家主權，確保自由民主，協力維護區域安全穩定；與無視國際慣例，在國際航道猝然宣告進行射擊訓練、危害飛安與航行安全的暴戾之師截然不同。

國防部進一步指出，台灣堅守自由民主的核心價值，任何企圖以武力改變現狀的行徑，都將遭到全體國人堅決反對；國軍作為守護國家的堅強屏障，將全力捍衛國家主權和人民安全。正告中共當局應認清現實，透過和平對話解決分歧，才是符合區域各方利益的正確途徑。