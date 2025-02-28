破除4月海測不成傳言！海鯤號今早移至91號碼頭先行測試

日前首艘原型潛艦「海鯤號」被質疑4月海測可能跳票，但今天上午9點半海鯤號移出乾塢移往91號碼頭，據傳將進行2小時的某種測試。

海鯤號去年7月15日曾移至高雄港91號碼頭進行泊港測試（HAT），去年12月20日再從91號碼頭轉進乾塢，當時立院外交及國防委員會初審剛通過國造潛艦後續艦預算，外界直呼「好巧」。

不料，今年2月23日傳出海鯤號因泊港測試電壓不穩定燒掉太多零組件，質疑今4月的海測可能跳票。但台船強調，將如期如質海試，且於11月交艦。今早海鯤號則由乾塢再移往91號碼頭，據傳將執行某種先行測試。