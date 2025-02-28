快訊

半導體風雲／難擋川普壓力 台積美國廠棄2奈米改1.6？

二二八事件78周年 賴總統：獨裁者蔣介石犯下滔天大罪

聽新聞
0:00 / 0:00

破除4月海測不成傳言！海鯤號今早移至91號碼頭先行測試

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄即時報導
首艘原型潛艦海鯤號被質疑4月海測可能跳票，但今天上午9點半海鯤號移出乾塢移往91號碼頭，據傳將進行2小時的某種測試。記者劉學聖／攝影
首艘原型潛艦海鯤號被質疑4月海測可能跳票，但今天上午9點半海鯤號移出乾塢移往91號碼頭，據傳將進行2小時的某種測試。記者劉學聖／攝影

日前首艘原型潛艦海鯤號」被質疑4月海測可能跳票，但今天上午9點半海鯤號移出乾塢移往91號碼頭，據傳將進行2小時的某種測試。

海鯤號去年7月15日曾移至高雄港91號碼頭進行泊港測試（HAT），去年12月20日再從91號碼頭轉進乾塢，當時立院外交及國防委員會初審剛通過國造潛艦後續艦預算，外界直呼「好巧」。

不料，今年2月23日傳出海鯤號因泊港測試電壓不穩定燒掉太多零組件，質疑今4月的海測可能跳票。但台船強調，將如期如質海試，且於11月交艦。今早海鯤號則由乾塢再移往91號碼頭，據傳將執行某種先行測試。

91號碼頭屬於高雄港重要軍用碼頭，用來支援國防相關業務。台船公司指「海鯤號」仍執行泊港測試中，各項裝備均由原廠技師到廠協同測試，並隨時由原廠提供必要支援，可依規劃於4月執行海試，如期交艦。

首艘原型潛艦海鯤號被質疑4月海測可能跳票，但今天上午9點半海鯤號移出乾塢移往91號碼頭，據傳將進行2小時的某種測試。記者劉學聖／攝影
首艘原型潛艦海鯤號被質疑4月海測可能跳票，但今天上午9點半海鯤號移出乾塢移往91號碼頭，據傳將進行2小時的某種測試。記者劉學聖／攝影

海鯤號 潛艦 碼頭

延伸閱讀

高雄分屍案尋獲兄嫂頭顱 高大成推測凶嫌習性：第2、3顆很快浮現

分屍案新進展！高雄港撈起頭顱 證實是凶嫌大嫂

巧合？共軍高雄外海演習 恰好美軍研究船駛離高雄港

影／準備四月進行海測 海鯤潛艦上浮再度現身

相關新聞

陸嗆「早晚收了你們」 國防部反批：誰才是麻煩製造者

大陸國防部發言人吳謙以「早晚收了你們」等言詞，評論我國漢光演習，國防部今天反批北京不斷升高在印太、乃至全球的軍事威脅，已...

破除4月海測不成傳言！海鯤號今早移至91號碼頭先行測試

日前首艘原型潛艦「海鯤號」被質疑4月海測可能跳票，但今天上午9點半海鯤號移出乾塢移往91號碼頭，據傳將進行2小時的某種測...

影／海鯤潛艦移出台船大塢 為四月海測做準備

首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午從台船大塢出塢移往台船91號碼頭進行後續測試工程，為四月...

常後一體改常後分立 20年前老戲新扮是為軍政和諧？

為何數十年來，號稱「周末戰士」的後備部隊在「常備」與「後備」兩方搖擺？ 為何學者揭仲說，後備指揮部人事權改由國防部全民防衛動員署掌握，是因小失大？ 有人就有事，軍中江湖裡，全動署掌握人事升遷與調動空間，對作戰區的部隊戰力與戰場經營的影響，才是大家疑惑之處。...

廣角鏡／海鯤號現身大塢 準備4月海測

首艘國造潛艦「海鯤號」昨天再度現身台船大塢，準備四月海測，現場可見清楚「七一一」編號。台船表示「海鯤軍艦」整體進度在管控...

疑川棄台、失敗論…國安官員：中共動員融媒體 對台散播3論述

2025年中國「兩會」將於3月初召開，國安官員指出，中共動員「融媒體」系統，透過官宣、官媒與周邊社群平台，以及中共組織所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。