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破除4月海測不成傳言！海鯤號今早移至91號碼頭先行測試
日前首艘原型潛艦「海鯤號」被質疑4月海測可能跳票，但今天上午9點半海鯤號移出乾塢移往91號碼頭，據傳將進行2小時的某種測試。
海鯤號去年7月15日曾移至高雄港91號碼頭進行泊港測試（HAT），去年12月20日再從91號碼頭轉進乾塢，當時立院外交及國防委員會初審剛通過國造潛艦後續艦預算，外界直呼「好巧」。
不料，今年2月23日傳出海鯤號因泊港測試電壓不穩定燒掉太多零組件，質疑今4月的海測可能跳票。但台船強調，將如期如質海試，且於11月交艦。今早海鯤號則由乾塢再移往91號碼頭，據傳將執行某種先行測試。
91號碼頭屬於高雄港重要軍用碼頭，用來支援國防相關業務。台船公司指「海鯤號」仍執行泊港測試中，各項裝備均由原廠技師到廠協同測試，並隨時由原廠提供必要支援，可依規劃於4月執行海試，如期交艦。
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