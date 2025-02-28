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共軍設操演區 美國務院：密切關注、中國挑釁損和平

中央社／ 華盛頓27日專電

共軍無預警在高屏外海劃設操演區，台灣國防部派海、空及陸岸兵力監控警戒。美國國務院今天表示，已留意到相關報導，正密切關注事態發展。中國在台灣周圍持續採取的挑釁行動，正破壞台海及區域的和平穩定。

台灣國防部指出，共軍26日無預警在距離高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，宣稱進行射擊訓練。美國國務院一名發言人下午以電子郵件回覆中央社詢問時，作出上述回應。

這名發言人也說，一如美國長期以來所主張，美國反對任何一方片面改變現狀。美方支持兩岸對話，期望兩岸能以和平，不受脅迫，兩岸人民都能接受的方式解決分歧。

台灣外交部昨天呼籲中國理性自制，即刻停止軍事挑釁行為，勿假藉理由尋釁滋事。

外交部透過新聞稿表示，中國連日來在越南、菲律賓、紐西蘭及澳洲外海等國際海域進行單邊威脅及騷擾行為，26日又在台灣外海劃設操演區刻意挑釁，一再坐實中國是當前台海及印太區域和平穩定唯一、且最大的威脅。

陸委會發言人梁文傑昨天也對此指出，共軍沒有事先公告，逕行劃設操演區，對於航運安全造成危險。此外，中國這項演訓動作正值北京對台工作會議期間，具軍事威嚇意圖。

共軍 國防部 美國

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