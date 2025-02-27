國安局70周年局慶 賴總統：共諜案較110年增4倍

國家安全局今天舉行「70週年局慶大會暨國家安全情報幹部訓練班第25期結訓典禮」，賴清德總統親臨主持。他在致詞時指出，去年因共諜案起訴人數計有64人，已是110年的4倍。他期許國安情報單位堅定反滲透工作，透過「國安共同威脅圖像」，協力偵辦共諜案件。

賴總統指出，中國仍是台灣當前最主要的國安威脅，近年更不斷利用我國民主自由的開放環境，吸收國人、利用黑道幫派、甚至是現役、退役軍警來發展組織，企圖取得我政府機敏資訊及分化國人團結。尤其去年因共諜案起訴人數計有64人，已是110年的4倍。面對中國加大對台統戰滲透，期許國安局及國安情報單位堅定推動反滲透工作，透過「國安共同威脅圖像」，協力偵處共諜案件，並應提醒國人提高警覺。

賴總統並說，台灣站在世界民主防線的最前端，直接面對中國的威脅，期勉國安局擴大與國際友盟的戰略溝通，透過全方位情報蒐集與交流，建構堅韌的國際安全合作網絡。賴總統也強調發展人工智慧、大數據及各種資通訊新興科技的重要性，以提升國安情報專業與偵蒐的能量。

賴總統也肯定國安局近期主動針對戒嚴時期約100萬件的檔案資料，以人工方式逐一清查政治檔案，預計今年5月以前完成，並在6月報請國發會檔管局審定，對推動轉型正義具有正面意義。