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卓揆：嚴密掌控台海周遭情勢 打造安全韌性防衛系統

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰27日於行政院會表示，26日中共公然違反國際慣例，無預警在距離高雄、屏東40海浬處劃設操演區，進行射擊訓練，並有多架軍機逾越海峽中線及其延伸線，此舉不但對國際航空安全及海上船隻安全造成高度的威脅，也影響區域和平、安全與穩定。

卓榮泰指出，國防部在第一時間已表達嚴厲譴責，並從海陸空的監控警戒，請國防部持續嚴密掌控臺海周遭情勢，嚴防周邊各種狀況，也請各部會就業管業務提高注意力，讓國人安心。卓院長也呼籲中共對於此種違反國際慣例恣意鬧事的行為，能夠有所自制。

此外，針對近期海纜斷裂事故頻繁，日前又發生具有中資背景的多哥籍（西非國家）「宏泰58」輪船，疑似故意拋錨破壞「臺澎三號」海纜案，卓榮泰表示，台南地檢署已於26日晚間聲押禁見該船中國大陸籍王姓船長，其餘7名船員則嚴加監控、限制住居，這是我國依法行使必要的司法管治權。卓榮泰感謝海洋委員會海巡署同仁的辛勞，在第一時間落實安全維護機制，積極且有效率的攔獲該船，目前全案已進入司法調查程序。

卓榮泰強調，海纜是對外通聯的主要途徑，一旦中斷，將嚴重影響民生通訊與國土安全。政府已將國內外海纜指定納入關鍵基礎設施，也請各部會對於直接、間接或灰色地帶的侵擾提高注意力，各部會一定要從各項準備工作來提高警覺、加強備援，為國家打造安全韌性的防衛系統，讓國家安全得到保障，也讓國人安心正常生活，彰顯政府存在的價值與必要性。

卓榮泰 國防部 海纜

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