力推有機農業 卓榮泰：台灣邁向淨零轉型重要策略

行政院長卓榮泰今天表示，有機農業促進法自2019年5月正式施行以來，已有階段性成果，推動有機農業有助於打造維護生態、環境及民眾健康的生態體系，促進台灣農業永續發展，也是台灣邁向淨零轉型重要策略。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰今天在行政院會聽取農業部「台灣有機農業推動現況與展望」報告後表示，有機農業促進法自2019年5月正式施行以來，已有階段性成果，請農業部持續積極推動，如期如質達成本方案所設定的9大目標。

卓榮泰表示，為確保農業永續經營，維護國民健康及消費者權益，請各部會共同協助推廣有機農業，如經濟部協助推動企業ESG結合有機農業、擴大國營事業土地作為有機農業使用；國防部與教育部推動國軍、學校團膳擴大使用有機食材；外交部參與國際雙邊有機同等性協議等，都要持續努力。

卓榮泰也說明，請各部會與各縣市政府通力合作，特別是農業產值高或從業人口多的縣市政府，包括對土地使用分配、有機農業種植技術分享、產銷供需秩序，以及從產地食材到餐桌、校園、各單位、各團體等通路，以促進有機農業整體發展。

農業部補充，截至2024年底，已通過有機驗證面積2萬304公頃，登錄友善環境耕作面積6708公頃，合計2萬7012公頃，相較2018年有機農業促進法實施前的1萬1568公頃，大幅成長2.3倍，且占全國耕地面積3.47%，降低溫室氣體排放，也讓更多消費者能買到安全農產品。

此外，農業部強調，為擴大有機農業生產量能，農業部依有機農業促進法輔導並鼓勵縣市政府成立有機農業促進區，累計至今年2月已有4縣市、共8處有機農業促進區公告成立，加速有機農業在地發展與紮根。