陳永康：國防經費刪減與建軍採購無關 美方已瞭解

國民黨立委陳永康日前赴美交流，外傳美方質疑國民黨刪凍關鍵國防預算，陳永康今天表示，今年度國防預算遭刪減的是行政經費，和建軍、採購與後勤沒有關係，美方已經瞭解。

陳永康今天與媒體茶敘，說明即將在3月3日至5日舉行的「2025TTX區域安全兵推」，屆時將有約200名國內外專家學者與會，10餘國駐台機構派員擔任觀察員。

針對訪美成果，陳永康表示，「訪美沒有成果，只有進行式」，國民黨刪減的國防預算是行政作業流程經費，和建軍、採購與後勤沒有關係，被凍結的國防預算項目是國防部的「論述不清」，而被凍結的項目只要國防部60天或90天內對立法院提出書面報告或是口頭報告，就能解凍，美方已經瞭解情況。

總統賴清德提國防預算將達到GDP3%以上，陳永康表示，無論是編列特別預算或以年度預算達成，都需要經過縝密討論，且不能單用達成GDP占比來估算，應衡量GDP所換算後的實際金額來討論；除購買硬體外，在人員培訓、薪資調整、後勤補給等方面，都應建立相對應的能量。

國家安全戰略法草案遭綠營批評架空總統職權，陳永康說，國家安全戰略法未違憲、也未牴觸統帥權，是行政院完備跨部會的橫向聯繫，經總統核定後，以完善國家安全戰略。

亞太政策研究協會理事長劉復國表示，「2025TTX區域安全兵推」的想定時間點是2029年、美國總統川普交棒的時刻，這4年內，全球局勢將會起重大變化，因此想定區域安全及台海危機、地緣政治及灰色地帶、強化國家安全的關鍵性基礎建設韌性、產業韌性、國安政經整合性推演、能源穩定等進行推演。

劉復國說明，透過國內外專家學者推演，並盡可能涵蓋及通盤考慮推演結果的可負擔性（Affordability）、可擔責性（Accountability）、可調適（Adaptability）等三面向，提出具體的建言而非空談。