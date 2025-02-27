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共軍無預警宣布軍演 卓揆：恣意鬧事行為應自制

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者余承翰／攝影
行政院長卓榮泰。記者余承翰／攝影

共軍無預警宣布軍演，行政院長卓榮泰請國軍持續嚴防，並喊話中共自制，勿再作出違反國際慣例、恣意鬧事行為；另針對我國海纜遭陸資背景船隻破壞，陸籍船長與船員遭羈押禁見，卓榮泰說，這是依法行使必要司法管制權，各部會也要提高警覺、加強備援。

中共機艦昨再次大批出海執行聯合戰備警巡。行政院發言人李慧芝於行政院會後記者會轉述，卓揆表示，中共公然違反國際慣例，無預警在距離高屏外海劃設操演區進行射擊訓練，且多架軍機逾越海峽中線與延伸線，對國際航空安全與海上船隻安全造成高度威脅，也影響區域和平安全與穩定。

卓榮泰指出，國防部第一時間已表達嚴厲譴責，並從海陸空監控警戒，他請國防部持續嚴密掌控台海情勢，也請各部會就業管業務提高注意力；對於中共違反國際慣例、恣意鬧事行為，希望能有所自制，請國軍持續嚴防周邊狀況。

另外近期海纜斷裂事故頻繁，卓榮泰提及，前幾天又有中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪疑似故意拋錨，破壞台澎第3海纜，台南檢方已聲押禁見中國籍王姓船長，其餘7名船員限制住居，這是依法行使必要司法管制權，他也感謝海巡署第一時間以安全維護機制，積極且有效率攔獲船隻。

卓榮泰指出，海纜是對外通聯主要途徑，一旦中斷將影響民生通訊與國土安全，政府已把國內外海纜指定納入關鍵基礎建設，各部會對於相關維護要提高注意力；針對直接、間接或灰色地帶侵擾，也要從各項準備工作提高警覺、加強備援，為國家打造安全韌性防衛系統，保障國家安全。

中共 卓榮泰 國防部

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