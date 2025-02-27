巧合？共軍高雄外海演習 恰好美軍研究船駛離高雄港
中共昨天出動大批機艦執行聯合戰備警巡，並且在高屏外海劃設操演區。巧合的是，美國海軍研究船「湯瑪斯號」昨天中午離開高雄港時，恰是共軍進行操演的期間，同時還有海警船一路尾隨，時機點耐人尋味。
中共昨天出動大批機艦執行聯合戰備警巡，並且無預警在高屏外海40浬劃設長70浬、寬20浬的操演區，從昨天上午8時50分至昨天下午3時40分期間，中共海軍遠海長航編隊的7艘主、輔戰艦在操演區活動。
巧合的是，上週六進入高雄港的美國海軍研究船「湯瑪斯」號（Thomas G. Thompson, T-AGOR-23），也在昨天中午左右駛離高雄港向南出航，恰是中共宣布劃設操演區以及艦艇編隊在操演區活動的期間。
據網路粉專以船舶動態資訊系統追蹤，「湯瑪斯」號出航後，沿台灣西海岸往東南方向航行，但有中共海警船海門號(編號2302)一路追蹤尾隨，直到離開我海域範圍，同時也有疑似負責佈靶的中共港勤拖船(Ming De 4002)進入周邊海域。追蹤航行資訊的船迷戲稱，共艦編隊其實是來「歡迎」湯瑪斯號。
湯瑪斯號總排水量3095噸、長84公尺、寬16公尺，隸屬美國海軍研究辦公室、平時由華盛頓大學操作，22日進入高雄港、停靠73碼頭進行物資補給，上一港是美國關島，下一站去澳大利亞佛利曼特港，原定今日上午離港，不過昨天中午已經提前離港。湯瑪斯號曾經在2018年4月、5月、8月、10月連續進出高雄港，根據港務公司資料，此行是第5次到高雄港。
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