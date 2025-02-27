快訊

不滿川普太針對！加拿大掀「美式咖啡」改名運動 新名恐弄巧成拙

就差七天！他賣房疏忽這細節 400萬免稅額飛了

地牛翻身！下午1時01分高雄規模4.2地震 最大震度3級

巧合？共軍高雄外海演習 恰好美軍研究船駛離高雄港

聯合報／ 記者李人岳徐宇威／台北即時報導
美軍研究船「湯瑪斯」號出航後，沿台灣西海岸往東南方向航行，但中共海警船海門號(編號2302)一路追蹤尾隨。圖／Military Filmmaker-Wayne Hsu
美軍研究船「湯瑪斯」號出航後，沿台灣西海岸往東南方向航行，但中共海警船海門號(編號2302)一路追蹤尾隨。圖／Military Filmmaker-Wayne Hsu

中共昨天出動大批機艦執行聯合戰備警巡，並且在高屏外海劃設操演區。巧合的是，美國海軍研究船「湯瑪斯號」昨天中午離開高雄港時，恰是共軍進行操演的期間，同時還有海警船一路尾隨，時機點耐人尋味。

中共昨天出動大批機艦執行聯合戰備警巡，並且無預警在高屏外海40浬劃設長70浬、寬20浬的操演區，從昨天上午8時50分至昨天下午3時40分期間，中共海軍遠海長航編隊的7艘主、輔戰艦在操演區活動。

巧合的是，上週六進入高雄港的美國海軍研究船「湯瑪斯」號（Thomas G. Thompson, T-AGOR-23），也在昨天中午左右駛離高雄港向南出航，恰是中共宣布劃設操演區以及艦艇編隊在操演區活動的期間。

據網路粉專以船舶動態資訊系統追蹤，「湯瑪斯」號出航後，沿台灣西海岸往東南方向航行，但有中共海警船海門號(編號2302)一路追蹤尾隨，直到離開我海域範圍，同時也有疑似負責佈靶的中共港勤拖船(Ming De 4002)進入周邊海域。追蹤航行資訊的船迷戲稱，共艦編隊其實是來「歡迎」湯瑪斯號。

湯瑪斯號總排水量3095噸、長84公尺、寬16公尺，隸屬美國海軍研究辦公室、平時由華盛頓大學操作，22日進入高雄港、停靠73碼頭進行物資補給，上一港是美國關島，下一站去澳大利亞佛利曼特港，原定今日上午離港，不過昨天中午已經提前離港。湯瑪斯號曾經在2018年4月、5月、8月、10月連續進出高雄港，根據港務公司資料，此行是第5次到高雄港。

美國海軍研究船「湯瑪斯」號（Thomas G. Thompson, T-AGOR-23）。圖／報系資料照，讀者周民孝提供
美國海軍研究船「湯瑪斯」號（Thomas G. Thompson, T-AGOR-23）。圖／報系資料照，讀者周民孝提供

中共 海軍 美國

延伸閱讀

共軍高屏外海操演 朱立倫：反對任何讓兩岸緊張的作為

國軍公布共軍無預警操演區範圍 45共機15共艦擾台

中共無預警劃設操演區 陸外交部冷回應：不是外交問題

【重磅快評】控訴共軍無預警射擊 我方應更加強證據

相關新聞

獨／「寶拉麗絲3號」到了！台東墜海「勇鷹」最快時間撈上岸

空軍台東志航基地1架勇鷹高教機這個月15日墜海都蘭鼻海域，空軍委託打撈失事戰機經驗豐富的銓日儀公司打撈機體，業者派出最新...

巧合？共軍高雄外海演習　恰美軍研究船駛離高雄港

中共昨天出動大批機艦執行聯合戰備警巡，並且在高屏外海劃設操演區。巧合的是，美國海軍研究船「湯瑪斯號」昨天中午離開高雄港時...

共軍高屏外海操演 朱立倫：反對任何讓兩岸緊張的作為

國防部昨天表示，中共無預警在距高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，並宣稱將進行「射擊訓練」。國民黨主席朱立倫今天表示...

影／準備四月進行海測 海鯤潛艦上浮再度現身

首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午大塢完成注水，海鯤號上浮後帆罩再度現身，從小港碼頭清楚可...

國軍公布共軍無預警操演區範圍 45共機15共艦擾台

中共昨天再次出動大批艦船執行聯合戰備警巡，並且無預警在高屏外海劃設操演區，國防今天公布中共操演區範圍，同時指出從昨天到今...

【重磅快評】控訴共軍無預警射擊 我方應更加強證據

國防部昨天下午宣布，宣布偵獲中共軍機32架次出海活動，其中22架次逾越中線及其延伸線，進入我北部及西南空域，配合共艦執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。