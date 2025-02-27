共軍高屏外海操演 朱立倫：反對任何讓兩岸緊張的作為

國防部昨天表示，中共無預警在距高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，並宣稱將進行「射擊訓練」。國民黨主席朱立倫今天表示，任何造成兩岸關係緊張或軍事作為，影響兩岸和平，國民黨都堅決反對；應以「2D戰略」，一方面強化國防，一方面要透過對話、交流降低衝突。

朱立倫今天在國民黨智庫記者會後接受媒體訪問，針對中共無預警在高屏外海40浬處操演，朱立倫表示，任何造成兩岸關係緊張或軍事作為，影響兩岸和平，國民黨都堅決反對。他並重申，國民黨認為兩岸要透過溝通對話，化解所有衝突，台灣的國防安全戰略必須是「2D戰略」，一方面強化國防，一方面要透過對話、交流降低衝突，任何製造台海危機的衝突，國民黨都堅決反對。

針對媒體報導稱掌握綠營內部民調，國民黨立委徐巧芯有望遭罷免成功，朱立倫質疑，到底有沒有這樣的民調？都是自己揣測的？就像前一段時間有媒體報導國民黨中央做了哪一些民調，「那些都是謠言」。他也強調，如果黨中央有做民調，就會對外公布並且告知立委，「絕不會透過媒體放話」。

朱立倫還開玩笑地說，否則現在全台灣最危險的立委，就是站在他身邊的國民黨立院黨團首席副書記長羅智強，「盡量放，智強也不怕，愈來愈強」！

另外，有關正在羈押中的民眾黨前主席柯文哲，是否能出席父親柯承發的告別式，朱立倫表示，他身為人子，也有深刻感受的心態，這是從人性、倫理做出發點，相信所有台灣民眾都有這樣的心情，如果這樣都還不能獲准，或以合情、合理、合法的方式處理，民眾真的不能接受，「這與政治考量完全無關，而是大家實在看不下去了。」