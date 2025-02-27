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影／準備四月進行海測 海鯤潛艦上浮再度現身

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午再度現身台船大塢，現場可見帆罩清楚711編號。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午再度現身台船大塢，現場可見帆罩清楚711編號。記者劉學聖／攝影

首艘國造潛艦海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午大塢完成注水，海鯤號上浮後帆罩再度現身，從小港碼頭清楚可見「711」編號，現場除了工程人員不斷忙碌移除裝備及纜線，還可見外國面孔的原廠技師在場協同測試，目前海鯤潛艦還靠泊在大塢內，預計將在移泊到台船91號碼頭，台船公司表示「海鯤軍艦」仍依計畫執行泊港測試中，各項裝備均由原廠技師到廠協同測試，隨時由原廠提供必要支援，整體進度在管控範圍內，可依規劃4月份執行海試，如期完成交艦任務。

媒體報導海鯤號泊港測試（HAT）進度不如預期順利，恐影響4月海測。台船公司表示，「海鯤軍艦」持續進行泊港測試中，包含正進行艦上各系統的調校與測試工作。依照潛艦建造程序，電瓶系統已於去年上艦安裝及完成測試後，已陸續完成艦上AC110V、440V與DC24V等電力系統測試，各裝備系統所需之電力正逐步由岸電轉換為艦電供電中。台船表示，在造艦過程中，透過測試，發現裝備系統作動不順或是性能未達標準，因而檢換送修料件為工程正常現象。各系統測試所需之資源，無論岸置或艦供，均須符合規範品質，再經由現場技協確認，方得供應系統測試，以確保品質與安全。

首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午再度現身台船大塢，現場可見工程人員不斷忙碌進出，還可見部分艦身。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午再度現身台船大塢，現場可見工程人員不斷忙碌進出，還可見部分艦身。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午再度現身台船大塢，正在台船碼頭升級的海軍承德軍艦工程人員也在不斷趕工。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午再度現身台船大塢，正在台船碼頭升級的海軍承德軍艦工程人員也在不斷趕工。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午再度現身台船大塢，正在台船碼頭升級的海軍承德軍艦工程人員也在不斷趕工。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午再度現身台船大塢，正在台船碼頭升級的海軍承德軍艦工程人員也在不斷趕工。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午再度現身台船大塢，正在台船碼頭升級的海軍承德軍艦工程人員也在不斷趕工。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午再度現身台船大塢，正在台船碼頭升級的海軍承德軍艦工程人員也在不斷趕工。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午再度現身台船大塢，現場可見帆罩清楚711編號。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午再度現身台船大塢，現場可見帆罩清楚711編號。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午再度現身台船大塢，現場可見帆罩清楚711編號。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午再度現身台船大塢，現場可見帆罩清楚711編號。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午再度現身台船大塢，現場可見外國面孔的原廠技師在岸邊討論協同測試。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午再度現身台船大塢，現場可見外國面孔的原廠技師在岸邊討論協同測試。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午再度現身台船大塢，現場可見外國面孔的原廠技師在岸邊討論協同測試。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午再度現身台船大塢，現場可見外國面孔的原廠技師在岸邊討論協同測試。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午再度現身台船大塢，現場可見帆罩清楚711編號。記者劉學聖／攝影
首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午再度現身台船大塢，現場可見帆罩清楚711編號。記者劉學聖／攝影

海鯤號 潛艦

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