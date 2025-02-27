快訊

不滿川普太針對！加拿大掀「美式咖啡」改名運動 新名恐弄巧成拙

就差七天！他賣房疏忽這細節 400萬免稅額飛了

地牛翻身！下午1時01分高雄規模4.2地震 最大震度3級

中國船長涉毀海纜遭聲押 卓榮泰：必要司法管制權

中央社／ 記者高華謙、賴于榛台北27日電

中資背景權宜輪的多哥籍「宏泰」貨輪涉拖斷台澎第3海纜，中國籍船長遭台南地檢署聲押禁見。行政院卓榮泰今天說，這是依法行使必要的司法管制權，近期海纜斷裂事故頻繁，各部會要提高警覺、加強備援。

針對中共近期舉動，行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會轉述，卓榮泰在院會表示，中共公然違反國際慣例，無預警在距離高雄外海劃設操演區，進行射擊訓練，且多架軍機逾越海峽中線與延伸線，不但對國際航空安全與海上船隻安全造成高度威脅，也影響區域和平安全與穩定。

卓榮泰說，國防部第一時間已表達嚴厲譴責，並從海陸空監控警戒，請國防部持續嚴密掌控台海情勢，也請各部會就業管業務提高注意力。

卓榮泰說，針對中共違反國際慣例、恣意鬧事行為，希望能有所自制，請國軍持續嚴防周邊狀況。

卓榮泰表示，近期海纜斷裂事故頻繁，前幾天又有中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪疑似故意拋錨，破壞台澎第3海纜，檢方已聲押禁見中國籍王姓船長，其餘7名船員限制住居，這是依法行使必要司法管制權。

卓榮泰說，感謝海巡署積極且有效率攔獲船隻，尤其海纜是對外通聯主要途徑，一旦中斷將影響民生通訊與國土安全，政府已把國內外海纜指定納入關鍵基礎建設，各部會對於相關維護，以及直接、間接或灰色地帶侵擾，要從各項準備工作提高警覺、加強備援，為國家打造安全韌性防衛系統，保障國家安全，讓民眾安心正常生活。

卓榮泰 國防部 行政院

延伸閱讀

急診壅塞 卓榮泰指示衛福部嚴格執行改善措施

政院提財劃法覆議案 卓揆點出四大窒礙難行之處

任內五案！政院提總預算、財劃法覆議 卓揆說明4理由

影／急診壅塞照嗨唱 國民黨團要求卓揆道歉林靜儀下台

相關新聞

獨／「寶拉麗絲3號」到了！台東墜海「勇鷹」最快時間撈上岸

空軍台東志航基地1架勇鷹高教機這個月15日墜海都蘭鼻海域，空軍委託打撈失事戰機經驗豐富的銓日儀公司打撈機體，業者派出最新...

巧合？共軍高雄外海演習 恰好美軍研究船駛離高雄港

中共昨天出動大批機艦執行聯合戰備警巡，並且在高屏外海劃設操演區。巧合的是，美國海軍研究船「湯瑪斯號」昨天中午離開高雄港時...

共軍高屏外海操演 朱立倫：反對任何讓兩岸緊張的作為

國防部昨天表示，中共無預警在距高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，並宣稱將進行「射擊訓練」。國民黨主席朱立倫今天表示...

影／準備四月進行海測 海鯤潛艦上浮再度現身

首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午大塢完成注水，海鯤號上浮後帆罩再度現身，從小港碼頭清楚可...

國軍公布共軍無預警操演區範圍 45共機15共艦擾台

中共昨天再次出動大批艦船執行聯合戰備警巡，並且無預警在高屏外海劃設操演區，國防今天公布中共操演區範圍，同時指出從昨天到今...

【重磅快評】控訴共軍無預警射擊 我方應更加強證據

國防部昨天下午宣布，宣布偵獲中共軍機32架次出海活動，其中22架次逾越中線及其延伸線，進入我北部及西南空域，配合共艦執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。