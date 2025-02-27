中國船長涉毀海纜遭聲押 卓榮泰：必要司法管制權

中資背景權宜輪的多哥籍「宏泰」貨輪涉拖斷台澎第3海纜，中國籍船長遭台南地檢署聲押禁見。行政院長卓榮泰今天說，這是依法行使必要的司法管制權，近期海纜斷裂事故頻繁，各部會要提高警覺、加強備援。

針對中共近期舉動，行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會轉述，卓榮泰在院會表示，中共公然違反國際慣例，無預警在距離高雄外海劃設操演區，進行射擊訓練，且多架軍機逾越海峽中線與延伸線，不但對國際航空安全與海上船隻安全造成高度威脅，也影響區域和平安全與穩定。

卓榮泰說，國防部第一時間已表達嚴厲譴責，並從海陸空監控警戒，請國防部持續嚴密掌控台海情勢，也請各部會就業管業務提高注意力。

卓榮泰說，針對中共違反國際慣例、恣意鬧事行為，希望能有所自制，請國軍持續嚴防周邊狀況。

卓榮泰表示，近期海纜斷裂事故頻繁，前幾天又有中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪疑似故意拋錨，破壞台澎第3海纜，檢方已聲押禁見中國籍王姓船長，其餘7名船員限制住居，這是依法行使必要司法管制權。

卓榮泰說，感謝海巡署積極且有效率攔獲船隻，尤其海纜是對外通聯主要途徑，一旦中斷將影響民生通訊與國土安全，政府已把國內外海纜指定納入關鍵基礎建設，各部會對於相關維護，以及直接、間接或灰色地帶侵擾，要從各項準備工作提高警覺、加強備援，為國家打造安全韌性防衛系統，保障國家安全，讓民眾安心正常生活。