國軍公布共軍無預警操演區範圍 45共機15共艦擾台

中共昨天再次出動大批艦船執行聯合戰備警巡，並且無預警在高屏外海劃設操演區，國防今天公布中共操演區範圍，同時指出從昨天到今天清晨為止，共計偵獲共機45架次、共艦14艘、公務船1艘在台海周圍持續活動。其中34架次曾逾越海峽中線。

國防部昨天指出，中共東部戰區海軍於台灣西南海域，劃設臨時操演區，宣稱將進行「射擊訓練」。期間國軍運用任務機、艦及聯合情監偵手段嚴密監控，迄昨天下午3時40分共軍編隊駛離操演區。

國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，中共於高屏外海劃設長70浬、寬20浬的操演區，從昨天上午8時50分至昨天下午3時40分期間，中共海軍遠海長航編隊7艘主、輔戰艦在操演區活動。

同時，從上午9時15分至晚間7時25分，也有戰鬥機、轟炸機、輔戰機、直升機及無人機共計20架次在西南空域及操演區活動。