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國軍公布共軍無預警操演區範圍 45共機15共艦擾台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防公布26日中共無預警操演區範圍，據統計共計偵獲共機45架次、共艦14艘、公務船1艘在台海周圍持續活動。其中34架次曾逾越海峽中線。圖／國防部提供
國防公布26日中共無預警操演區範圍，據統計共計偵獲共機45架次、共艦14艘、公務船1艘在台海周圍持續活動。其中34架次曾逾越海峽中線。圖／國防部提供

中共昨天再次出動大批艦船執行聯合戰備警巡，並且無預警在高屏外海劃設操演區，國防今天公布中共操演區範圍，同時指出從昨天到今天清晨為止，共計偵獲共機45架次、共艦14艘、公務船1艘在台海周圍持續活動。其中34架次曾逾越海峽中線。

國防部昨天指出，中共東部戰區海軍於台灣西南海域，劃設臨時操演區，宣稱將進行「射擊訓練」。期間國軍運用任務機、艦及聯合情監偵手段嚴密監控，迄昨天下午3時40分共軍編隊駛離操演區。

國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，中共於高屏外海劃設長70浬、寬20浬的操演區，從昨天上午8時50分至昨天下午3時40分期間，中共海軍遠海長航編隊7艘主、輔戰艦在操演區活動。

同時，從上午9時15分至晚間7時25分，也有戰鬥機、轟炸機、輔戰機、直升機及無人機共計20架次在西南空域及操演區活動。

同時，從昨天上午7時40分至晚間7時30分，在台灣海峽空域偵獲中共21架次戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機，其中14架次跨越海峽中線進入台灣北部及西南空域操演區。另外，昨天上午8時15分至中午12時25分，在台灣北部空域也曾偵獲4架次中共戰鬥機、輔戰機。

中共26日無預警於高屏外海劃設操演區，從昨天上午8時50分至昨天下午3時40分期間，中共海軍遠海長航編隊7艘主、輔戰艦在操演區活動。(日本防衛省資料圖)
中共26日無預警於高屏外海劃設操演區，從昨天上午8時50分至昨天下午3時40分期間，中共海軍遠海長航編隊7艘主、輔戰艦在操演區活動。(日本防衛省資料圖)

中共 台海 國防部 戰機

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