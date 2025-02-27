台灣海底電纜遭破壞 AIT密切注意並關切調查受阻

中資背景權宜輪的多哥籍「宏泰」貨輪，涉嫌拖斷台澎第3海纜。美國在台協會今天表示，密切注意此案，並對於調查人員取證受阻一事表達關切。

中華電信25日通報台澎第3海纜於將軍漁港西北方6浬處發生斷裂；第四海巡隊則發現「宏泰」貨輪下錨滯留，以現行犯攔停「宏泰」貨輪並押返台南安平港，偵訊船上8名中國籍船員。

對此，美國在台協會（AIT）發言人上午回覆提問指出，正密切關注近期澎湖和馬祖周圍海底電纜遭破壞的相關報導。

AIT特別提到，注意到近期媒體報導指稱，調查人員在必要取證以及透明度上受阻，AIT對此表達關切，並敦促各方全面配合調查，以釐清事實。

今年1月3日，一艘喀麥隆籍貨輪涉嫌對野柳東北方海域的國際海底電纜造成損壞，該船屬於香港註冊的公司，船東為中國籍人士。當時海巡署官員告訴金融時報，由於無法盤問船長，已要求韓國當局在這艘貨輪下一個停泊處釜山港協助調查；且因事發後已過去太多時間，無法扣船調查。