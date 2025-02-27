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獨／「寶拉麗絲3號」到了！台東墜海「勇鷹」最快時間撈上岸
空軍台東志航基地1架勇鷹高教機這個月15日墜海都蘭鼻海域，空軍委託打撈失事戰機經驗豐富的銓日儀公司打撈機體，業者派出最新型「寶拉麗絲3號」打撈，今天船隻抵達失事海域，由於這幾天海象良好，業者有信心能將勇鷹打撈上岸，盡快讓空軍釐清失事原因。至於基地其他勇鷹目前仍持續天安特檢。
業者指出，「寶拉麗絲3號」是去年新購的船型，不僅船體及相關設備規模更大，也具高度穩定性，面對東部複雜海象更能夠應付完成各項作業；由於19日已透過海巡完成機體定位，這幾天海象良好，會先完成聲納探測後，再放下水下無人載具，拍攝確定機骸目前狀況，團隊再計畫打撈作業方式。
空軍台東志航基地1架編號1130的勇鷹高教機因雙發動故障，在基地北方都蘭鼻外海4浬處墜海，飛訓部少校訓練官林瑋跳傘平安獲救。軍方為加速釐清並了解失事原因，立即發標打撈作業，最後由打撈失事戰機經驗豐富的銓日儀公司得標，並昨天派出最新型的「寶拉麗絲3號」展開任務，今天上午抵達失事海域。
據了解，「寶拉麗絲3號」不僅船體設備規模大，也配有最新的動態定位系統、國際高階2000米的聲納及3000米的多波數測聲儀，還有水下無人載具儀器，加上頂尖專業團隊操作，應該打撈很快就有結果。至於基地其他同型勇鷹高教機，目前由漢翔公司人員與空軍持續進行天安特檢中，待安全無虞就能恢復正常訓練。
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