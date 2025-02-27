快訊

就差七天！他賣房疏忽這細節 400萬免稅額飛了

地牛翻身！下午1時01分高雄規模4.2地震 最大震度3級

看電影遭灌水！2國中生破千元買「電影票+飲料餐點」 業者認疏失：全額退費

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／「寶拉麗絲3號」到了！台東墜海「勇鷹」最快時間撈上岸

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
空軍台東志航基地1架勇鷹高教機這個月15日墜海都蘭鼻海域，空軍委託打撈失事戰機經驗豐富的銓日儀公司打撈機體，業者派出最新型「寶拉麗絲3號」打撈，今天船隻抵達失事海域。記者尤聰光／攝影
空軍台東志航基地1架勇鷹高教機這個月15日墜海都蘭鼻海域，空軍委託打撈失事戰機經驗豐富的銓日儀公司打撈機體，業者派出最新型「寶拉麗絲3號」打撈，今天船隻抵達失事海域。記者尤聰光／攝影

空軍台東志航基地1架勇鷹高教機這個月15日墜海都蘭鼻海域，空軍委託打撈失事戰機經驗豐富的銓日儀公司打撈機體，業者派出最新型「寶拉麗絲3號」打撈，今天船隻抵達失事海域，由於這幾天海象良好，業者有信心能將勇鷹打撈上岸，盡快讓空軍釐清失事原因。至於基地其他勇鷹目前仍持續天安特檢。

業者指出，「寶拉麗絲3號」是去年新購的船型，不僅船體及相關設備規模更大，也具高度穩定性，面對東部複雜海象更能夠應付完成各項作業；由於19日已透過海巡完成機體定位，這幾天海象良好，會先完成聲納探測後，再放下水下無人載具，拍攝確定機骸目前狀況，團隊再計畫打撈作業方式。

空軍台東志航基地1架編號1130的勇鷹高教機因雙發動故障，在基地北方都蘭鼻外海4浬處墜海，飛訓部少校訓練官林瑋跳傘平安獲救。軍方為加速釐清並了解失事原因，立即發標打撈作業，最後由打撈失事戰機經驗豐富的銓日儀公司得標，並昨天派出最新型的「寶拉麗絲3號」展開任務，今天上午抵達失事海域。

據了解，「寶拉麗絲3號」不僅船體設備規模大，也配有最新的動態定位系統、國際高階2000米的聲納及3000米的多波數測聲儀，還有水下無人載具儀器，加上頂尖專業團隊操作，應該打撈很快就有結果。至於基地其他同型勇鷹高教機，目前由漢翔公司人員與空軍持續進行天安特檢中，待安全無虞就能恢復正常訓練。

「寶拉麗絲3號」是銓日儀公司去年新購的船型，不僅船體及相關設備規模更大，也具高度穩定性，面對東部複雜海象更能夠應付完成各項作業。記者尤聰光／攝影
「寶拉麗絲3號」是銓日儀公司去年新購的船型，不僅船體及相關設備規模更大，也具高度穩定性，面對東部複雜海象更能夠應付完成各項作業。記者尤聰光／攝影

勇鷹 空軍

延伸閱讀

獨／高雄殺人分屍案將收尾？專案小組曝朝這方向鞏固

暫停打撈！高雄殺人分屍案屍塊檢驗出爐…後期撈獲「全非人體」

新進展！墜海勇鷹找到了 軍方將視海象狀況打撈

高雄殺人分屍第14天打撈屍塊擴大範圍 警憂難證凶嫌嫂遇害

相關新聞

獨／「寶拉麗絲3號」到了！台東墜海「勇鷹」最快時間撈上岸

空軍台東志航基地1架勇鷹高教機這個月15日墜海都蘭鼻海域，空軍委託打撈失事戰機經驗豐富的銓日儀公司打撈機體，業者派出最新...

巧合？共軍高雄外海演習　恰美軍研究船駛離高雄港

中共昨天出動大批機艦執行聯合戰備警巡，並且在高屏外海劃設操演區。巧合的是，美國海軍研究船「湯瑪斯號」昨天中午離開高雄港時...

共軍高屏外海操演 朱立倫：反對任何讓兩岸緊張的作為

國防部昨天表示，中共無預警在距高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，並宣稱將進行「射擊訓練」。國民黨主席朱立倫今天表示...

影／準備四月進行海測 海鯤潛艦上浮再度現身

首艘國造潛艦「海鯤號」去年底移泊至台船大塢進行裝備測試，今天上午大塢完成注水，海鯤號上浮後帆罩再度現身，從小港碼頭清楚可...

國軍公布共軍無預警操演區範圍 45共機15共艦擾台

中共昨天再次出動大批艦船執行聯合戰備警巡，並且無預警在高屏外海劃設操演區，國防今天公布中共操演區範圍，同時指出從昨天到今...

【重磅快評】控訴共軍無預警射擊 我方應更加強證據

國防部昨天下午宣布，宣布偵獲中共軍機32架次出海活動，其中22架次逾越中線及其延伸線，進入我北部及西南空域，配合共艦執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。