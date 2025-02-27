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國防部公布中共26日操演範圍 緊盯7共艦活動與馳離

中央社／ 台北27日電

中共昨天無預警在距高雄外海劃設操演區。國防部今天公布中共操演區範圍，並指出自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機45架次，其中34架次逾越海峽中線，偵獲共艦14艘、公務船1艘，總計中共60機艦船持續在台海周邊活動。

國防部昨晚指出，中共東部戰區海軍昨天於台灣西南海域，劃設臨時操演區，宣稱將進行「射擊訓練」。期間國軍運用任務機、艦及聯合情監偵手段嚴密監控，迄昨天下午3時40分共軍編隊馳離「操演區」。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，中共於高屏外海劃設操演區，長70浬、寬20浬，中共海軍遠海長航編隊7艘主、輔戰艦於昨天上午8時50分至昨天下午3時40分在操演區活動。

國軍於昨天上午7時40分至昨天晚間7時30分，在台灣海峽空域偵獲中共21架次主、輔戰機及無人機，其中14架次逾越海峽中線進入台灣西南及北部空域；另於昨天上午8時15分至昨天中午12時25分，在台灣北部空域偵獲中共4架次主、輔戰機。

國軍於昨天上午9時15分至昨天晚間7時25分，在台灣西南空域偵獲中共20架次主、輔戰機、直升機及無人機，活動範圍與操演區鄰接。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 國軍 國防部

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