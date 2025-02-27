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中共無預警劃操演區 外交部籲國際譴責破壞區域和平

中央社／ 台北27日電

中共無預警在台灣外海劃設操演區。外交部今天嚴正譴責公然違反國際慣例，並對飛航及船隻航行造成高度危險，呼籲國際社會共同譴責中國一再片面破壞區域和平穩定的惡劣行徑。

國防部昨天表示，中共22架次軍機上午起逾越中線及延伸線，更公然違反國際慣例，無預警在距高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」。

外交部上午發布新聞稿以「公然違反國際慣例」、「再次挑釁與破壞區域安全與穩定」對中共表達嚴正譴責，並指出此舉對區域飛航及船隻航行造成高度危險，呼籲中國理性自制，即刻停止軍事挑釁行為，勿假藉理由尋釁滋事。

外交部指出，中國連日來在越南、菲律賓、紐西蘭及澳洲外海等區域各方國際海域進行單邊威脅及騷擾行為，26日又無預警在台灣外海劃設操演區刻意挑釁，一再坐實中國就是區域和平穩定的最大麻煩製造者，也是當前台海及印太區域和平穩定唯一、且最大的威脅。

外交部也呼籲，國際社會持續關注台海及區域安全，共同譴責中國一再片面破壞區域和平穩定的惡劣行徑。台灣也將持續與區域內所有理念相近國家密切合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及台海與區域的和平、穩定與繁榮。

中共 台海 外交部

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