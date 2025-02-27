【重磅快評】控訴共軍無預警射擊 我方應更加強證據

國防部昨天下午宣布，宣布偵獲中共軍機32架次出海活動，其中22架次逾越中線及其延伸線，進入我北部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。新聞稿的重點是，共軍期間公然違反國際慣例，無預警在距高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」。

國防部對此嚴厲譴責，強調中共在國際航道，無預警以臨時無線電廣播方式，宣布將於特定區域內進行「射擊訓練」，此舉不但對國際飛航、海上船隻的航行安全造成高度危險，更公然挑釁區域安全穩定，與其一再宣稱「相互尊重」、「共築繁榮」等「和平共處」原則完全背道而馳。

高屏外海40海里，已經不屬於我方領海、領空，即使當地距離台灣並不遠，但國軍若要在當地實施實彈射擊，也必須提前對國內外公告，讓空中飛機與海面船隻提前避開。倘若共軍當真只有「無預警臨時無線電廣播」，立刻就在當地展開射擊操演，這絕對是嚴重影響海空交通安全的行為。絕對值得我方用最大力度，向國際社會作出控訴，北京連最基本的國際規範都不遵守，如此犯規的惡劣程度，不是宣稱「台灣是中國（中華人民共和國）一部分」，就可以推託抵賴。

因此，國防部在提出指控時，應該一併對事件的始末作出說明：

一、中共是在國際無線電頻道宣告，立即開始實彈射擊，或預告多久之後舉行？若是後者，時間為何？

二、對方有無宣告，射擊訓練的範圍有多大？持續多久？

三、操演若是立即或短時間內就開始，當時區域內有無民航機、商船、漁船，以及國軍或其他國家的機艦？

四、所謂射擊訓練，最後共軍到底有沒有開火？

在控訴時，國軍除了提供我方向對方喊話的影片，更可播出共軍宣告實施射擊訓練的錄音，以為佐證。對方既然是在無線電公開宣告，側錄完全沒有技術難度。因此公布錄音，完全不會造成我方監偵能力的曝光。

上述資訊若能公開，絕對可讓中共軍方一槍斃命，徹底暴露其侵門踏戶的惡劣行徑。然而如果只是簡單幾行抨擊文字，不願舉出任何具體的證據，最後就只是各說各話，在國際宣傳上，傷不得敵人分毫。

這不免讓人想起去年底，國安高層提前預告，中共為反制賴總統出訪，即日將舉行「利劍2024C」軍演。但直到總統專機返國，始終未遭遇干擾，國防部每日發布共軍機艦規模，也沒有明顯變化。接下來幾天，國防部發布的機艦數量確實上升，某位國安高層首長更對駐台外媒宣稱，共軍正在台灣以東海上進行的操演，規模之大是1996年台海危機之後所僅見。然而共軍三艘航空母艦，全部留在近海水域，無一正在該「演習區」。包括日本、美國與中共，對於這場規模空前的大演習，也從來不曾證實。

在兩岸的交鋒中，認知戰無疑當今顯學，但是「操盤」之道不可如同網紅，不能只追逐眼前單則報導的點閱數字，而不考慮長期的效應。既然要喊「狼來了」，就該拿出確實有狼的證據，才能真正影響海內外的大眾視聽，否則恐怕只是造成社會的觀感疲乏，未來真正的危險徵兆，反倒失去警戒。