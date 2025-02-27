共軍無預警宣布操演 府方譴責

針對共軍無預警在高屏外海四十浬畫設操演，我海軍班超軍艦監控共軍四明山艦（左，編號九八六）與千島湖艦（右，編號八八六）。圖／國防部提供 國防部昨天表示，中共機艦再次大批出海執行「聯合戰備警巡」。國防部並指出，共軍無預警在高屏外海四十浬畫設操演，宣稱將進行射擊訓練，公然違反國際慣例，國防部嚴厲譴責，並即時檢派海、空及陸岸兵力監控警戒、適切應處。

國防部昨晚宣布共軍編隊在下午三時四十分已駛離「操演區」，同時公布我方軍艦監視共軍大型兩棲艦艇的影片。

總統府發言人郭雅慧表示，總統府除嚴厲譴責中國對區域安全穩定的公然挑釁與破壞，賴清德總統第一時間已經指示有關單位嚴密應處，政府對於相關狀況皆有全面掌握，請國人放心。

郭雅慧說，維持區域和平穩定，是兩岸共同責任，盼中國在全球致力和平的此刻，放棄損人不利己的單邊挑釁行為，回到以規則為基礎的國際秩序上，為區域安全穩定與繁榮發展作出貢獻。

交通部航港局表示，已每小時發布訊文提醒船舶避開該操演區，目前各港口船舶進出港作業均正常運作。

國防部表示，從昨天上午八時四二分起，陸續偵獲中共殲十一、空警五百等各型主、輔戰機及無人機計卅二架次出海活動，其中廿二架次逾越中線及其延伸線，進入我北部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

國際航道 臨時以無線電廣播

國防部並強調，中共在國際航道，無預警以臨時無線電廣播方式，宣布將於高雄、屏東外海約四十浬處「射擊訓練」，此舉不但對國際飛航、海上船隻的航行安全造成高度危險，更是對區域安全穩定的公然挑釁；在全球正致力於和平的此刻，中共此舉與其一再宣稱的「相互尊重」、「共築繁榮」等「和平共處」原則完全背道而馳。

國防部進一步指出，中共日前於越南、澳洲外海進行射擊訓練、對菲律賓展開軍事威懾等各種破壞現狀的行徑，適足證明中國已是當前台海及印太區域和平穩定唯一且最大的威脅。

賴清德總統昨也主持三月份將官晉任授階典禮，此次計有孔乃德、楊承華、毛建秋晉任中將；萬先坤、張侯天汶、陳韋廷、何華興、滕運隆、李鵬霄、朱勉銘、林明華、胥存誠等九人晉任少將。他強調，面對中國不斷的軍事威脅，身為高階幹部更要自我要求，戮力戰訓本務。

陸外交部「這不是外交問題」

大陸外交部昨天說「這不是一個外交問題」，並未具體回應。大陸各省海事局近日發布的航行警告，也未涉及台海與東海地區，而係以海南島西北部的實彈射擊，以及渤海、黃海的軍事演習為主。大陸國台辦昨天則就賴清德總統宣稱要把國防預算提高到百分之三，強調「台獨」與台海和平水火不容，百分之三也好，百分之十也罷，「不但保護不了台灣，反而會讓台灣變成『火藥桶』」。

澳洲軍方廿六日表示，中國海軍軍艦廿一日在塔斯曼海展開「破壞性」實彈演習前，並未提前發出任何通知，當天是接獲維珍澳洲航空一名機師示警才得知此事。

澳洲國會議員派特森批評中國海軍未能達到基本透明度，「如果我們是在演習開始後才得知消息，這就不是真正為即將舉行的演習而發出的通知。」澳洲國防軍總司令強斯敦表示，他同意這項通知「不夠充分」，並重申澳洲希望對方至少提前廿四至四十八小時發出通知。