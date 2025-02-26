共軍兩棲艦編隊無預警於台海演習 軍方公布監控影片

國防部發布共軍今天出動大批機艦出海執行聯合戰備警巡，並且無預警劃設操演區，國防部晚間宣布共軍編隊在下午3時40分已駛離「操演區」，同時公布我方軍艦監視共大型兩棲艦艇的影片。軍方強調國軍將持續掌握周邊海空域動態，並檢派適切兵力警戒應處。

國防部稍早公布，從上午8時42分起，陸續偵獲中共殲-11、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計32架次出海活動，其中22架次逾越中線及其延伸線，進入我北部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」，同時無預警在距我國高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」，已經公然違反國際慣例。

國防部晚間表示，中共東部戰區海軍今日於我西南海域，劃設臨時操演區，宣稱將進行「射擊訓練」。期間國軍運用任務機、艦及聯合情監偵手段嚴密監控，迄1540時共軍編隊馳離「操演區」。

軍方同時公布兩段影片，分別是我海軍蘇澳軍艦（1802）對共軍黃岡艦（577）實施廣播；以及我軍班超軍艦（1108）監控共軍兩棲船塢運輸艦四明山艦（986）與補給艦千島湖艦（886）。