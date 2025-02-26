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共軍兩棲艦編隊無預警於台海演習 軍方公布監控影片
國防部發布共軍今天出動大批機艦出海執行聯合戰備警巡，並且無預警劃設操演區，國防部晚間宣布共軍編隊在下午3時40分已駛離「操演區」，同時公布我方軍艦監視共大型兩棲艦艇的影片。軍方強調國軍將持續掌握周邊海空域動態，並檢派適切兵力警戒應處。
國防部稍早公布，從上午8時42分起，陸續偵獲中共殲-11、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計32架次出海活動，其中22架次逾越中線及其延伸線，進入我北部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」，同時無預警在距我國高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」，已經公然違反國際慣例。
國防部晚間表示，中共東部戰區海軍今日於我西南海域，劃設臨時操演區，宣稱將進行「射擊訓練」。期間國軍運用任務機、艦及聯合情監偵手段嚴密監控，迄1540時共軍編隊馳離「操演區」。
軍方同時公布兩段影片，分別是我海軍蘇澳軍艦（1802）對共軍黃岡艦（577）實施廣播；以及我軍班超軍艦（1108）監控共軍兩棲船塢運輸艦四明山艦（986）與補給艦千島湖艦（886）。
這幾艘共艦曾在本月上旬東向穿越宮古海峽進入西太平洋展開演訓，今日出現在台海，據指出是為抗議近日美台軍方「官洩」演訓訊息有關，並且緊急調動在西太平洋演訓的艦艇兵力及台灣周遭的幾艘軍艦在台灣南部海域進行臨時軍演。
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