中共無預警射擊演習 賴總統第一時間指示嚴密應處

中共今天無預警在台灣外海畫設操演區，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統第一時間已經指示有關單位嚴密應處，政府對於相關狀況皆有全面掌握，請國人放心。

郭雅慧表示，台海及印太區域的和平穩定，是國際社會最大共識並牽涉全球共同核心利益。中國作為區域中一員，連日來在越南、菲律賓及紐澳外海等區域各方國際海域進行單邊威脅及騷擾行為，今又在台灣外海國際航道上無預警畫設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」，此舉已經公然違反國際慣例，並且對國際飛航、海上船隻航行安全造成高度危險，更是對區域安全穩定的公然挑釁與破壞，對此總統府表達嚴厲譴責。

郭雅慧表示，賴總統第一時間已經指示有關單位嚴密應處，政府對於相關狀況皆有全面掌握，請國人放心。