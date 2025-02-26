中共無預警高屏外海劃設操演區 總統府嚴厲譴責：公然違反國際慣例

針對中共無預警在台灣外海劃設操演區，對此，總統府發言人郭雅慧26日表示，台海及印太區域的和平穩定，是國際社會最大共識並牽涉全球共同核心利益，嚴厲譴責此項行為。

國防部於今日指出，中共今無預警以無線電廣播方式，於我國高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」，國防部怒斥共軍此舉公然違反國際慣例。

對此，郭雅慧表示，中國作為區域中一員，連日來在越南、菲律賓及紐澳外海等區域各方國際海域進行單邊威脅及騷擾行為，今又在台灣外海國際航道上無預警劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」，此舉已經公然違反國際慣例，並且對國際飛航、海上船隻航行安全造成高度危險，更是對區域安全穩定的公然挑釁與破壞，對此總統府表達嚴厲譴責。

郭雅慧表示，賴總統第一時間已經指示有關單位嚴密應處，政府對於相關狀況皆有全面掌握，請國人放心。郭雅慧強調，維持區域和平穩定，是兩岸共同責任，盼中國在全球致力於和平的此刻，放棄損人不利己的單邊挑釁行為，回到以規則為基礎的國際秩序上，為區域的安全穩定與繁榮發展作出貢獻。