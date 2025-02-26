首艘國造潛艦「海鯤號」測試進度不如預期？ 台船：保證4月如期交艦

首艘國造潛艦「海鯤號」4月將進行海上測試（SAT），媒體報導稱海鯤號泊港測試（HAT）進度不如預期順利，恐影響4月海測。台船公司今表示，「海鯤軍艦」仍依計畫執行泊港測試中，各項裝備均由原廠技師到廠協同測試，隨時由原廠提供必要支援，整體進度在管控範圍內，可依規劃4月份執行海試，如期完成交艦任務。

台船公司表示，「海鯤軍艦」持續進行泊港測試中，包含正進行艦上各系統的調校與測試工作。依照潛艦建造程序，電瓶系統已於去年上艦安裝及完成測試後，已陸續完成艦上AC110V、440V與DC24V等電力系統測試，各裝備系統所需之電力正逐步由岸電轉換為艦電供電中。

台船表示，在造艦過程中，透過測試，發現裝備系統作動不順或是性能未達標準，因而檢換送修料件為工程正常現象。各系統測試所需之資源，無論岸置或艦供，均須符合規範品質，再經由現場技協確認，方得供應系統測試，以確保品質與安全。