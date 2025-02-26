影／全民國防役男服役時間 柏鴻輝：依據國家政策調整

114年「第82屆兵役節慶祝大會暨頒獎典禮」今日下午在台北舉行，由內政部長劉世芳與國防部軍政副部長柏鴻輝共同主持。

柏鴻輝表示，第一屆一年期的義務役已經在今年的1月15日結訓，他們是從8週的訓練調整到14週，再到完整的戰地組合訓練，甚至也參加漢光演習，這些都是兵役服役一個重要的轉變。

針對服役時間，柏鴻輝指出，全民國防的兵役應該服役多久是國家的政策，國防部會依據政策來調整，國防部所做的需求，就是有多少人進到軍隊服役，國防部就會把他訓練成為一個合格的戰鬥兵，這是國防部的責任。全民國防是大家的共識，希望國人可以全面支持。

至於有關軍人待遇，柏鴻輝表示，不管是義務役或志願役，加薪還是要看國家的財務，全球都一樣，大家都會共同尋求一個合理的制度與待遇。

國防部表示，我國於32年推動徵兵新制，役政工作邁入一個新的里程，政府特別將3月1日定為兵役節，以慶祝役政新氣象。每年的兵役節，國防部與內政部對於推動役男徵集、兵員補充及招募成效良好的役政同仁、國軍官兵與績優單位，頒發獎章、獎狀及獎牌。國防部與內政部今年合計推薦219位推行役政有功人員、118個績優單位、45位績優士兵及20位績優替代役男，於慶祝大會上公開表揚，感謝獲獎單位及個人戮力推動兵役行政工作。

國防部指出，恢復徵集一年期義務役迄今已滿一年，此期間入營服役之義務役男，在各項工作表現上均符預期成效，其中也有勇於任事、表現卓越的義務役士兵。因此，今年特別請各單位遴選表現優異之義務役士兵，由國防部於今年的兵役節慶祝大會公開表揚，藉此使官兵見賢思齊、樂於接受訓練。