針對潛艦國造原型艦「海鯤軍艦」測試進度 台船進一步說明
台船（2208）就近日社會各界關注「海鯤軍艦泊港測試暨延後海測時程」一事，26日特別對外說明「海鯤軍艦」將依計畫如期如質於4月起海試，並依約於11月交艦，目前進度說明如下，以正視聽：
一、「海鯤軍艦」持續進行泊港測試中，包含正進行艦上各系統的調校與測試工作。依照潛艦建造程序，電瓶系統已於去年上艦安裝及完成測試後，已陸續完成艦上AC110V、440V與DC24V等電力系統測試，各裝備系統所需之電力正逐步由岸電轉換為艦電供電中。
二、在造艦過程中，透過測試，發現裝備系統作動不順或是性能未達標準，因而檢換/送修料件為工程正常現象。各系統測試所需之資源（無論岸置或艦供），均須符合規範品質，再經由現場技協確認，方得供應系統測試，以確保品質與安全。
台船強調，目前「海鯤軍艦」仍依計畫執行泊港測試中，各項裝備均由原廠技師到廠協同測試，並隨時由原廠提供必要支援，整體進度在管控範圍內，可依規劃於4月份執行海試，如期完成交艦任務。
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