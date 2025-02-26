中共無預警射擊演習 航港局每小時提醒船舶避開操演區

中共今無預警在距我國高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」，違反國際慣例。對此，交通部航港局表示，已每小時發布訊文提醒船舶避開該操演區，目前各港口船舶進出港作業均正常運作。

國防部今天表示，從上午8時42分起，陸續偵獲中共殲-11、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計32架次出海活動，其中22架次逾越中線及其延伸線，進入我北部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」，國防部批評，期間更公然違反國際慣例，無預警在距我國高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」。

航港局指出，今接獲相關訊息後，立即透過該局海事中心與海岸電台透過廣播及發布訊文等方式周知周邊船舶注意安全，駛離該海域，並由海事中心密切監視該海域周邊船舶動態，提醒船舶避免進入操演區，其中海事中心並透過船舶自動辨識系統（AIS） 每15分鐘發布一次訊文方式提醒。

航港局表示，目前各港口船舶進出港作業均正常運作，台灣港務公司也已透過港口船舶交通服務中心（VTS）以AIS 每小時發布訊文方式，提醒船舶避開該操演區。另也呼籲，周邊海域船隻注意接收海岸電台及海事中心推播訊息，避免進入中共操演區域，確保航行安全。