台灣參與「金色眼鏡蛇」軍演？ 國防部：不要破壞下次機會

東南亞最大規模的多國聯合「金色眼鏡蛇」軍事演習昨天登場，美軍在官方臉書的貼文中一度披露台灣也參與這次演習，不過稍後悄悄刪文。國防部副部長柏鴻輝表示，我方樂意參與各種國際化演習，不過對很多交往都不予評論，這是對主辦方的尊重，也希望不會因此斷送下次參與的機會。

東南亞地區規模最大的多國聯合軍事演習「金色眼鏡蛇」25日在泰國登場，美軍官方臉書一度披露台灣也參與這次演習，這是美軍首次在官方揭露台灣也參與金色眼鏡蛇演習，不過幾個小時後就修改貼文，悄悄刪除「台灣」(Taiwan)的文字。

柏鴻輝表示，金色眼鏡蛇演習已經不是一天兩天的歷史，對於包含環太軍演在內的各種國際化演習，我方都希望能參與。但因為我方和這些國家都沒有邦交，不過能與理念相同的國家共同參與維護地區的和平和穩定，是我們所樂意看到的。

柏鴻輝說，不管是官網的訊息或其他媒體的報導，我方對於很多的交往活動都不予評論，這是我方對活動的尊重，也希望大家尊重，才能讓我們國家都能參加國際型的觀察性活動。

媒體追問美方貼文前是否曾和我方溝通，柏鴻輝說溝通的主動權在對方，我們尊重主辦及承辦國，這類訊息在國際來講是一種平衡，重點是我方的國際參與，希望不要因為這樣子就斷送了下一次參與的機會。