勇鷹號墜機 立委批：賴總統不檢討事故還甩鍋在野黨

空軍勇鷹高教機15日因發動機失去動力墜海，幸好飛行員跳傘平安獲救。立委馬文君說，針對墜機事件，賴清德總統不先找出發動機失去動力問題，卻要求立法院補救國防部遭刪除、凍結預算，將墜機責任甩鍋給在野黨，失去身為三軍統帥職責。

馬文君說，漢翔公司研發製造的勇鷹高教機是國機國造代表，也是新一代的教練機機型，自110年開始交機，預計在115年66架交付空軍完成，勇鷹首次失事，必須高度重視。這次墜機事故，飛官平安生還，但人命關天，更關乎飛行員執行任務的安全。

然而，賴總統對勇鷹墜機事件發言，不先檢討失事原因，竟繼續炒作總預算被刪的冷飯，不由得讓人想起，2021年空軍F-5E戰機失事，造成1死1失蹤，殉職飛官疑因彈射過程頭部重創殉職。

馬文君說，當時針對F-5E的彈射座椅汰換質詢時任行政院長蘇貞昌，替飛官請命，盼空軍更換座椅的6億經費能盡快執行。但蘇貞昌蘇不敢保證更換座椅的預算時程，卻在台灣鳳梨出口中國被擋下，大手大腳撒幣10億元成立「農產品國家隊」。

馬文軍說，政府為賣鳳梨可以花10億元，卻編不出6億更換戰機彈射椅，當年民進黨政府在輿論壓力下，終於編列更新彈射椅的經費。然而，兩次軍機事故，凸顯民進黨政府消費國軍，出了事還不願意面對現實，從國防專業的角度面對問題，解決問題，總想著如何轉移焦點，攫取政治利益，令人不齒。