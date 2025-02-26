快訊

愛犬走失被2浪浪收養 飼主目擊淚崩全收編：牠們瘦成皮包骨還讓食物出來

經典賽／台日韓3強暌違17年可能再次同組？中華隊考驗正要開始

四接環評大會吵翻 20多位支持的在地里長集體退席怒批「被環團亂一個早上」

聽新聞
0:00 / 0:00

主持將官晉任授階 賴總統：面對中國威脅更要自我要求

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天主持3月份將官晉任授階典禮時強調，面對中國持續不斷的軍事威脅，身為高階幹部更要自我要求，戮力戰訓本務。圖／取自總統府Flickr
賴清德總統今天主持3月份將官晉任授階典禮時強調，面對中國持續不斷的軍事威脅，身為高階幹部更要自我要求，戮力戰訓本務。圖／取自總統府Flickr

賴清德總統今天主持3月份將官晉任授階典禮，期許晉任將官在新的崗位上，都能發揮專長，持續提升本職學能、落實各項訓練，齊心協力打造現代化的國軍；賴總統也強調，面對中國持續不斷的軍事威脅，身為高階幹部更要自我要求，戮力戰訓本務。

此次將官晉任，包括孔乃德、楊承華、毛建秋等人晉任中將；萬先坤、張侯天汶、陳韋廷、何華興、滕運隆、李鵬霄、朱勉銘、林明華、胥存誠等9人晉任少將。

賴總統致詞時表示，孔乃德將軍當初是由基層士兵轉任志願役軍官，一路走來都展現對自我的高度要求。這次晉任更締造了國軍第一位由基層士兵晉升中將的紀錄，非常不簡單。

賴總統說，楊承華將軍是國軍阿帕契攻擊直升機建軍的主要推手。楊承華不只飛行技術高超，也有優異的外語能力，是第一位赴美試飛該機型的飛行員。毛建秋將軍在通次室資戰處處長任內，成功爭取到首次參與友盟國家的重要網安演習，除了強化國軍資通部隊應對網攻的能力，也提升守護網路安全的能量。

賴總統也恭喜萬先坤等九人晉任少將，他表示，要感謝各位，不論是在人事整備、戰備演訓、後勤維保或是指管通情、預算財務、武器生產等各領域任務，都戮力以赴，讓國軍聯戰效能更加精進，國防力量不斷提升。

賴總統說，他也要感謝現場眷屬的大力支持和包容，讓晉任將官能夠無後顧之憂，全心全力投入訓練，成為國家社會堅實的棟梁。

賴總統強調，面對中國持續不斷的軍事威脅，各位身為高階幹部更要自我要求，戮力戰訓本務。他期待大家在新的崗位上，都能發揮專長，持續提升本職學能、落實各項訓練，齊心協力，打造現代化的國軍，共同守護國家安全。

國軍 賴清德

延伸閱讀

醫院急診壅塞燒進總統本命區 成大工會憂二件事恐增加

記者夥退休副教授發大選假民調 二審今認構成反滲透法

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

晉級WBC會內賽 賴總統發文恭喜Team Taiwan

相關新聞

中共無預警射擊演習 國防部控公然違反國際慣例

國防部今天表示，從上午8時42分起，陸續偵獲中共殲-11、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計32架次出海活動，其中2...

部隊鍋EP207｜從華府空難背景 看美國的飛行壓力與環境警覺

美國華府雷根機場1月29日發生民航客機與軍用直升機相撞，導致兩機共67人全部罹難。此次的空難事件，燒出外界對美國飛航管理的質疑，不過人類飛行才百年餘，動力飛行又是從美國萌芽，我們這回就來看美國的飛行文化，和商業飛行與其他地方的不同。本集邀請到旅美機師達叔，用另一個觀點，看美國的機師，如何應對飛行工作。

勇鷹號墜機 立委批：賴總統不檢討事故還甩鍋在野黨

空軍勇鷹高教機15日因發動機失去動力墜海，幸好飛行員跳傘平安獲救。立委馬文君說，針對墜機事件，賴清德總統不先找出發動機失...

主持將官晉任授階 賴總統：面對中國威脅更要自我要求

賴清德總統今天主持3月份將官晉任授階典禮，期許晉任將官在新的崗位上，都能發揮專長，持續提升本職學能、落實各項訓練，齊心協...

斷纜事件不排除背後有中國大陸謀略 管碧玲：黑名單中有52艘船

中資背景權宜輪的多哥籍「宏泰」貨輪，昨天涉嫌拖斷連接台灣與澎湖的台澎3號海纜，被海巡押返台南安平港登檢。海委會主委管碧玲...

史上首次 美軍官宣我國參演今年美泰金色眼鏡蛇演習

美軍今天透過「金色眼鏡蛇演習」臉書官方粉專披露，台灣近日參與今年在泰國舉行的金色眼鏡蛇演習。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。