主持將官晉任授階 賴總統：面對中國威脅更要自我要求

賴清德總統今天主持3月份將官晉任授階典禮，期許晉任將官在新的崗位上，都能發揮專長，持續提升本職學能、落實各項訓練，齊心協力打造現代化的國軍；賴總統也強調，面對中國持續不斷的軍事威脅，身為高階幹部更要自我要求，戮力戰訓本務。

此次將官晉任，包括孔乃德、楊承華、毛建秋等人晉任中將；萬先坤、張侯天汶、陳韋廷、何華興、滕運隆、李鵬霄、朱勉銘、林明華、胥存誠等9人晉任少將。

賴總統致詞時表示，孔乃德將軍當初是由基層士兵轉任志願役軍官，一路走來都展現對自我的高度要求。這次晉任更締造了國軍第一位由基層士兵晉升中將的紀錄，非常不簡單。

賴總統說，楊承華將軍是國軍阿帕契攻擊直升機建軍的主要推手。楊承華不只飛行技術高超，也有優異的外語能力，是第一位赴美試飛該機型的飛行員。毛建秋將軍在通次室資戰處處長任內，成功爭取到首次參與友盟國家的重要網安演習，除了強化國軍資通部隊應對網攻的能力，也提升守護網路安全的能量。

賴總統也恭喜萬先坤等九人晉任少將，他表示，要感謝各位，不論是在人事整備、戰備演訓、後勤維保或是指管通情、預算財務、武器生產等各領域任務，都戮力以赴，讓國軍聯戰效能更加精進，國防力量不斷提升。

賴總統說，他也要感謝現場眷屬的大力支持和包容，讓晉任將官能夠無後顧之憂，全心全力投入訓練，成為國家社會堅實的棟梁。

賴總統強調，面對中國持續不斷的軍事威脅，各位身為高階幹部更要自我要求，戮力戰訓本務。他期待大家在新的崗位上，都能發揮專長，持續提升本職學能、落實各項訓練，齊心協力，打造現代化的國軍，共同守護國家安全。