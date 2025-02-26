斷纜事件不排除背後有中國大陸謀略 管碧玲：黑名單中有52艘船

中資背景權宜輪的多哥籍「宏泰」貨輪，昨天涉嫌拖斷連接台灣與澎湖的台澎3號海纜，被海巡押返台南安平港登檢。海委會主委管碧玲今天說，大海非常遼闊，政府對於海纜的守護不只海巡，航港局有智慧航安系統、中華電信也雇用民間船隊在守護，海巡升高到國安層級，高規格超前部署逮捕現行犯，是因為「我們有特定名單」。

管碧玲透露，海巡針對權宜輪建立黑名單，黑名單中52艘船的威脅度也做分級，多哥籍「宏泰」貨輪在黑名單內被歸類為中度威脅，因此海巡會超前部署，才能用現行犯帶回來。

管碧玲指出，台灣周邊海域很多權宜輪滯留，經常在海象不好時下錨，就會勾斷海纜，這次看起來有非常強的證據來證明，是多哥籍「宏泰」貨輪導致斷纜，海巡用3艘船將對方連人帶船帶回，這麼大的船要登檢很不容易，要對方慢下來、願意配合才能登檢，目前進入偵查階段，由檢察官偵辦。

管碧玲說，不排除台灣的斷纜事件的背後有中國大陸灰色襲擾的謀略在內。我們是民主法治國家，對於看不到的背後動機，明明知道很有可能是這樣的事實，但因為罪刑法定、講究證據法則，中國如果是利用台灣的民主法治，來進行陰謀不彰的灰色地帶襲擾，「我們要怎麼迎接挑戰，要怎麼把案件背後事實釐清」。

管碧玲指出，本案用電信管理法移送，但背後如果有國安的疑慮，檢察、警察、調查、海巡、關務及憲兵等六大查緝系統面對這個挑戰，要想辦法突破。

管碧玲說，台灣是法治國家，過去辦案如果不是升高到國安層級，光要扣留帶案，都有法治考慮上的問題，升高到國安層級後，就有大家看到第二艘權宜輪被帶案的過程；今年2月16日台馬二號斷纜事件，也是用國安層級來處理，帶回來的是本國籍漁船，帶案後由檢察官辦案，接下來就是如何偵查辦案，突破民主法治的原則之下，看不到的灰色襲擾動機。